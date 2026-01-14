Rezumatul dimineții(14.01.2026)

Contractele futures pe indicii americani în ușoară scădere: Atât US100, cât și US500 pierd 0,15%, iar astăzi piețele se vor concentra pe decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele, vânzările cu amănuntul din SUA și datele PPI din SUA. De asemenea, investitorii așteaptă rezultatele financiare ale băncilor americane (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) și numeroase discursuri ale membrilor Fed (Paulson, Kashkarki, Bostic, Williams).

Apetitul pentru risc a rămas ferm sub control: acțiunile globale sunt pe cale să încheie la noi maxime istorice, întrucât ultimele date privind inflația din SUA au atenuat temerile legate de presiunile persistente asupra prețurilor, în timp ce investitorii au continuat să se alăture raliului condus de AI; metalele au depășit clar complexul mai larg al mărfurilor.

MSCI ACWI este în creștere, Asia contribuind în mod semnificativ: indicele MSCI All Country World Index și-a extins avansul de la începutul anului, ajutat de un indicator cheie al acțiunilor din Asia care a atins un nou nivel record; Japonia a înregistrat o creștere , în timp ce yenul s-a menținut aproape de cel mai slab nivel din iulie 2024 , pe fondul zvonurilor privind posibile alegeri anticipate.

Proxy-urile AI au continuat să câștige, China a rămas în urmă: Coreea de Sud , adesea considerată un indicator pentru lanțurile de aprovizionare legate de AI, a crescut pentru a noua sesiune consecutivă , în timp ce acțiunile chineze au scăzut după ce autoritățile au ridicat cerința de finanțare a marjei la 100% , o măsură care, de obicei, răcește cumpărările bazate pe efectul de levier.

Metalele prețioase și industriale au captat atenția: argintul a depășit pentru prima dată pragul de 90 USD/uncie , aurul spot a înregistrat un nou record , iar cuprul a revenit la noi maxime , consolidând povestea că metalele conduc clasamentul mărfurilor. Argintul a crescut cu aproape 4%, în timp ce aurul a câștigat peste 1%.

Criptomonedele s-au alăturat tendinței de „apetit pentru risc”: Bitcoin a participat la starea de optimism, urcând la un maxim al ultimelor două luni , în timp ce contractele futures pe indicii bursieri europeni au înregistrat o ușoară creștere în cadrul sesiunii.

Japonia a rămas în centrul atenției macroeconomice: rapoartele potrivit cărora premierul Takaichi ar putea convoca alegeri anticipate au stimulat acțiunile, dar au exercitat presiuni asupra obligațiunilor, împingând yenul mai adânc în zona în care riscul de intervenție devine un subiect de actualitate pe piață; randamentul obligațiunilor japoneze pe 5 ani a crescut la cel mai înalt nivel de la introducerea acestei scadențe în 2000 .

Petrolul s-a răcit după o creștere notabilă: prețurile țițeiului s-au stabilizat după cea mai puternică creștere din ultimele patru zile din ultimele șase luni , sugerând că piața a făcut o pauză pentru a digera câștigurile, mai degrabă decât pentru a continua mișcarea.

Dolarul s-a menținut ferm; așteptările Fed au rămas intacte: dolarul și-a menținut puterea din sesiunea anterioară, iar datele privind inflația din SUA din decembrie nu au afectat speranțele că Fed ar putea face o pauză în reducerea ratelor , mai degrabă decât să se grăbească să relaxeze și mai mult politica monetară.

