Rezumatul dimineții (14.07.2025)

Wall Street a încheiat ziua de vineri în teritoriul negativ (S&P 500 : -0,3%, Nasdaq : -0,2%, DJIA : -0,6%, Russell 2000 : -1,3%), iar ultimele știri privind tarifele generează noi scăderi ale contractelor futures atât pentru indicii americani ( US500 : -0,55%), cât și pentru cei europeni ( EU50 : -0,85%).

Donald Trump a anunțat sâmbătă impunerea unor tarife de 30% asupra Uniunii Europene și Mexicului. Președintele Comisiei Europene a semnalat disponibilitatea de a riposta, dar a subliniat dorința de a ajunge la un acord mai bun prin negocieri. UE a amânat, de asemenea, măsurile de retorsiune anunțate în aprilie, de la 14 iulie la 1 august. Trump a declarat aseară că discuțiile cu UE sunt în curs.

În Asia și Pacific, se observă un optimism prudent. În timp ce indicele larg MSCI Asia Pacific este în ușoară scădere (-0,1%), principalele burse regionale înregistrează creșteri. Indicele HSCEI din China a crescut (+0,5%), Kospi din Coreea de Sud (+0,8%), Shanghai SE Composite (+0,4%) și Nikkei 225 din Japonia (+0,05%) sunt, de asemenea, în creștere. Indicele Nifty 50 din India a scăzut însă (-0,3%).

Cele mai mari câștiguri se înregistrează în rândul companiilor implicate în producția și prelucrarea argintului, pe fondul creșterii prețurilor materiilor prime. Optimismul este vizibil și în rândul companiilor chineze de robotică, după ce Initree și AgiBot au câștigat un contract în valoare de 124 de milioane de yuani pentru furnizarea de roboți umanoizi.

Producția industrială a Japoniei a scăzut cu 0,1% în mai față de luna precedentă (aprilie: +0,5% MoM) și a prelungit declinul de la an la an (-2,4%, anterior: -1,8%).

Potrivit rapoartelor media de astăzi, Banca Japoniei va majora probabil prognoza de inflație pentru anul fiscal în curs (în prezent 2,2%), în principal din cauza presiunii puternice exercitate de prețurile alimentelor.

Pe piața valutară: noua săptămână începe cu o revenire a dolarului american ( USDIDX : +0,13), care se apreciază față de toate monedele G10. Cele mai mari corecții se înregistrează în cazul dolarului neozeelandez ( NZDUSD : -0,37%) și al monedelor scandinave ( USDSEK , USDNOK : +0,35%). Yenul japonez ( USDJPY : +0,03%) și dolarul canadian ( USDCAD : +0,07%) arată o rezistență relativă. EURUSD a scăzut cu 0,2%, până la 1,167.

Aurul a înregistrat o creștere modestă de 0,05%, până la 3.356 dolari pe uncie, în timp ce argintul își continuă raliul ascendent, crescând cu încă 1,45%, până la 38,96 dolari pe uncie. Contractele futures pe platină și paladiu înregistrează corecții (-0,6%).

Petrolul brut Brent și WTI au crescut cu 0,2% și, respectiv, 0,16%, în timp ce contractele futures pe gazul natural TTF au scăzut cu 0,1%.

Euforia de pe piața criptomonedelor continuă: Bitcoin a crescut cu 2,6%, până la 122.230 dolari, Ethereum a câștigat 1,6%, până la 3.040 dolari, iar creșteri se înregistrează și la contractele futures pe Ripple (+5,75%) și Dogecoin (+5,5%).

