Rezumatul dimineții(20.01.2026)

Contractele futures pe indicii americani prelungesc pierderile de ieri, US100, US500 și US30 înregistrând scăderi de aproximativ 0,5%. Înainte de sesiunea de tranzacționare, US Bancorp și 3M urmează să raporteze rezultatele financiare. După închidere, atenția se va concentra asupra Netflix, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste 6% de la începutul anului și se tranzacționează cu aproape 30% sub maximul istoric. Interactive Brokers și United Airlines urmează să raporteze, de asemenea, rezultatele financiare.

Sentimentul în Europa este, de asemenea, negativ, după ce ieri regiunea a înregistrat cea mai slabă sesiune de tranzacționare de la jumătatea lunii noiembrie. Indicele german DE40 a scăzut deja cu peste 700 de puncte față de maximul istoric și este în scădere cu aproape 0,7% înainte de deschiderea piețelor europene. Atenția investitorilor începe să se îndrepte către agenda Forumului Economic Mondial de la Davos, discursul lui Trump fiind programat pentru mâine.

Din punct de vedere macroeconomic, astăzi în centrul atenției se află datele privind piața muncii din Marea Britanie, sondajul ZEW privind sentimentul economic din Germania și raportul ADP privind locurile de muncă din sectorul privat din SUA. Mai târziu astăzi, Curtea Supremă a SUA ar putea emite o hotărâre privind tarifele.

Aurul a atins noi maxime istorice, iar piețele înregistrează o rotație clasică către active sigure. Argintul a înregistrat o creștere puternică alături de aur, atingând un nou maxim istoric, deși astăzi a scăzut cu peste 0,7%, în ciuda unei creșteri de 0,8% a aurului.

Obligațiunile americane au scăzut, în linie cu o vânzare globală mai amplă a acestor instrumente. Investitorii au devenit mai precauți față de activele americane, odată cu reluarea tranzacționării în SUA după pauza de luni. Principala sursă de anxietate pe piață o reprezintă amenințările lui Donald Trump cu privire la tarife, inclusiv remarci legate de Groenlanda, care au reînviat temerile privind escaladarea tensiunilor comerciale și au pus la încercare încrederea pieței după creșterea anterioară determinată de inteligența artificială. Fitch Ratings a avertizat că problema Groenlandei crește riscul geopolitic în Europa.

Acțiunile asiatice au fost, de asemenea, sub presiune, înregistrând o scădere de aproximativ 0,4%, iar tonul piețelor s-a răcit în mod evident. Japonia a fost în centrul atenției, randamentul obligațiunilor de stat pe 40 de ani crescând la 4%, cel mai ridicat nivel de la introducerea instrumentului în 2007. Banca Populară a Chinei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 3,5%.

Datoriile pe termen lung au înregistrat cea mai mare evoluție. Randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a crescut cu aproximativ 4 puncte de bază, până la 4,88%, semnalând scăderea prețurilor obligațiunilor. Indicele dolarului a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două săptămâni, accentuând deteriorarea sentimentului față de activele americane.

În Japonia, un alt semn al slăbirii cererii de datorii guvernamentale a fost cererea redusă la oferta de obligațiuni pe 20 de ani, sub media pe 12 luni. Vânzarea masivă de obligațiuni a fost generalizată: prețurile au scăzut în Australia și Noua Zeelandă, iar contractele futures pe obligațiuni germane s-au depreciat, confirmând caracterul global al acestei evoluții.

Petrolul înregistrează o ușoară scădere, în timp ce contractele futures pe gazul natural Henry Hub (NATGAS) din SUA își continuă creșterea, înregistrând astăzi o apreciere de peste 3%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."