Rezumatul dimineții (28.01.2026)

Sesiunea Asia-Pacific se desfășoară într-o atmosferă exuberantă, după ce indicii Wall Street au închis la niveluri record. Indicii chinezi au crescut între 1,70% și 2,50%, în timp ce indicele japonez a câștigat 1,65%.

Indicii bursieri americani au încheiat ieri la niveluri record, chiar înainte de decizia Fed de astăzi și de publicarea rezultatelor financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic. US100 a închis peste pragul de 26.300 de puncte, US500 la 7.040 de puncte, iar US2000 la 2.685 de puncte.

Metalele prețioase continuă să înregistreze câștiguri și mai extraordinare. Aurul a crescut astăzi cu încă 1,60%, ajungând la 5.260 USD pe uncie, în timp ce argintul a crescut cu 2,20%, ajungând la 114,45 USD pe uncie.

Dolarul american și-a recuperat cea mai mare parte din pierderile de marți, provocate de comentariile lui Trump. USDIDX a crescut cu 0,37%, EURUSD a scăzut cu 0,35%, iar USDJPY a crescut cu 0,22%.

Dolarul australian este, de asemenea, în centrul atenției astăzi, remarcându-se ca una dintre cele mai puternice monede G10 în urma datelor privind inflația.

Inflația australiană a fost principalul motor al pieței — atât CPI din trimestrul IV, cât și datele lunare din decembrie au depășit previziunile.

Inflația a accelerat din nou în decembrie, inflația globală CPI situându-se la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar inflația de bază la 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul anualizat al inflației de bază pe șase luni este la aproximativ 3,9%, ceea ce nu este în concordanță cu o revenire rapidă la ținta stabilită. Inflația serviciilor a crescut la 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut (de la 3,6%), impulsionată în principal de călătorii, cazare și chirii — domenii cheie pentru RBA.

Dolarul australian a urcat din nou peste 0,70 USD, iar piețele au început să includă în prețuri o majorare a ratei RBA cu 25 de puncte de bază în februarie. Probabilitatea unei astfel de măsuri la reuniunea din 3 februarie a crescut la peste 70% (de la aproximativ 60% anterior).

Westpac s-a alăturat previziunilor privind o majorare de 25 de puncte de bază în februarie, invocând inflația de bază ca factor decisiv. Banca consideră că această măsură este probabil una punctuală, cu o poziție condiționată față de o înăsprire suplimentară.

China a aprobat primele importuri de cipuri AI H200 de la Nvidia, cu rapoarte privind „câteva sute de mii” de unități destinate inițial pentru trei mari firme de tehnologie. Acesta este un semnal pozitiv pentru Nvidia și lanțul său de aprovizionare.

Procesul-verbal al ședinței din decembrie a Băncii Japoniei a confirmat că factorii de decizie rămân concentrați asupra impactului unui yen slab asupra inflației — deși acest lucru s-ar putea să se fi schimbat, având în vedere recentele intervenții de succes asupra yenului. BoJ a majorat deja ratele cu 25 de puncte de bază la sfârșitul anului 2025, până la 0,75% (cel mai ridicat nivel de la mijlocul anilor 1990), iar procesul-verbal a lăsat deschisă posibilitatea unei înăspriri suplimentare, subliniind în același timp dependența de date.

Goldman notează că apetitul pentru risc rămâne ridicat, în ciuda incertitudinii geopolitice crescânde. Indicatorul său de apetit pentru risc se află la cel mai ridicat nivel din aprilie 2021.

Analiștii sugerează, de asemenea, că Trump ar putea anunța un candidat pentru funcția de președinte al Fed încă din această săptămână. Mandatul lui Powell se încheie în mai, dar Casa Albă ar putea încerca să modifice această situație mai devreme.

