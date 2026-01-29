Rezumatul dimineții (29.01.2026)

Aurul a înregistrat din nou un nou record, depășind nivelurile de 5.400 și 5.500 și ajungând la 5.580 dolari pe uncie. Creșterea de astăzi este de 3%, iar performanța de la începutul anului a ajuns la 29%, marcând cel mai puternic început de an din ultimii 30 de ani.

Alte metale prețioase se apreciază alături de aur. Argintul a crescut, de asemenea, cu 3%, depășind pragul de 120 de dolari pe uncie. Platina a câștigat 3,50%, în timp ce paladiul a crescut cu 2,30%.

Mai multe bănci au început să discute scenarii de 6.000 USD/uncie pentru 2026. Deutsche Bank a prezentat chiar un scenariu optimist de 6.900 USD, în timp ce SocGen vizează și ea 6.000 USD și sugerează că aceasta ar putea fi o perspectivă conservatoare.

Dolarul american a revenit la o vânzare masivă după decizia de ieri a Fed. Indicele dolarului a scăzut cu aproximativ 0,30% pe intervalul de timp zilnic. EURUSD câștigă 0,26%, în timp ce USDJPY scade cu 0,25%.

Cea mai puternică monedă G10 astăzi este dolarul australian, care câștigă aproximativ 0,30-0,40% față de omologii săi.

Puterea AUD este determinată de creșterea așteptărilor privind o mișcare a RBA, precum și de știrile pozitive din China. Ancora macroeconomică cheie rămâne inflația medie ajustată de bază la 0,9% trimestrial, care continuă să alimenteze dezbaterea privind creșterea ratei dobânzii.

Toate cele patru bănci majore australiene se așteaptă acum la o creștere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare, în timp ce Goldman Sachs și Deutsche Bank încă nu prevăd nicio schimbare, argumentând că surpriza inflației nu este suficient de decisivă.

Prețurile de export ale Australiei au înregistrat o creștere de +3,2% trimestrial (după -0,9%), în timp ce prețurile de import au crescut cu +0,9% trimestrial (față de așteptările de -0,2%). Acest lucru marchează o îmbunătățire a termenilor de schimb, care de obicei susține și AUD.

Acțiunile dezvoltatorilor imobiliari chinezi au crescut după ce au apărut informații că autoritățile ar putea renunța la raportarea obligatorie în cadrul cadrului de levier „trei linii roșii”. Acest lucru este interpretat ca o relaxare tangibilă a politicii de reglementare, îmbunătățind accesul pe termen scurt la finanțare pentru dezvoltatori. Măsura a stimulat sentimentul față de China și a oferit un sprijin suplimentar pentru AUD. Indicii bursieri chinezi au crescut între 0,90% și 1,60%.

Tesla a anunțat planuri de a renunța treptat la producția modelelor S și X în trimestrul următor și de a reechipa fabrica din Fremont pentru producția de roboți umanoizi.

EPS ajustat al Tesla a depășit așteptările (0,50 USD față de 0,45 USD), veniturile au fost ușor sub așteptări (24,90 miliarde USD față de 25,11 miliarde USD), în timp ce marja brută a surprins pozitiv (20,1% față de 17,1%).

Microsoft a depășit așteptările în ceea ce privește veniturile (81,27 miliarde USD față de 80,31 miliarde USD) și EPS (4,14 USD față de 3,92 USD). Segmentul Intelligent Cloud a depășit, de asemenea, previziunile (32,91 miliarde USD față de 32,39 miliarde USD). Azure a crescut cu 38% față de anul precedent, fără a lua în calcul cursul valutar, iar obligația comercială rămasă (RPO) de 625 miliarde USD evidențiază o bază de venituri viitoare foarte puternică.

Meta a depășit atât EPS (8,88 USD față de 8,19 USD), cât și veniturile (59,89 miliarde USD față de 58,42 miliarde USD), iar publicitatea a depășit, de asemenea, așteptările (58,14 miliarde USD față de 56,79 miliarde USD). Segmentul Family of Apps a determinat rezultatele, în timp ce pierderile Reality Labs s-au accentuat.

