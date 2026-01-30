Rezumatul dimineții(30.01.2026)

Pe piețele financiare mai largi, are loc o vânzare masivă, iar tendințele recente se inversează pe fondul convergenței mai multor factori, printre care și un nou favorit neașteptat pentru funcția de președinte al Fed. Indicii chinezi au scăzut între 0,85% și 1,40% , indicele australian AU200.cash a scăzut cu 1,10% , în timp ce indicele japonez JP225 a înregistrat o creștere marginală de 0,05% .

Metalele prețioase înregistrează, de asemenea, scăderi semnificative. Aurul a scăzut cu aproape 4,00%, până la 5.160 USD pe uncie , în timp ce argintul a scăzut cu 5,70%, până la 109 USD pe uncie .

Pe piețele valutare, asistăm la o inversare a tendinței recente anti-dolar, susținută de apariția unui nou favorit al Fed — Kevin Warsh . USDIDX a crescut cu 0,45% , recuperând deja 1,06% din minimul de marți . EURUSD a scăzut cu 0,34% , în timp ce USDJPY a crescut cu 0,55% .

Criptomonedele înregistrează, de asemenea, o scădere notabilă. Bitcoin a scăzut cu peste 3,00%, ajungând la 81.000 USD , în timp ce Ethereum a scăzut cu aproape 4,00%, ajungând la 2.700 USD . Scăderile sunt determinate de marcarea profiturilor pe termen scurt pe toate piețele și de așteptările legate de numirea lui Kevin Warsh, care este considerat de piață ca fiind cel mai puțin favorabil criptomonedelor dintre candidații principali.

Rapoartele sugerează că Trump ar putea anunța decizia sa de nominalizare încă de astăzi, în cursul dimineții (30 ianuarie, ora SUA). Pe platforma de pariuri Polymarket , probabilitatea ca Kevin Warsh să fie ales de Trump a crescut de la aproximativ 30% la 94% . Chiar ieri, favoritul era Rick Rieder , căruia piața îi atribuia o probabilitate de aproape 48% .

Piețele l-au interpretat pe Warsh ca fiind o alegere hawkish , favorabilă dolarului american, deși dezbaterea continuă cu privire la faptul dacă vreunul dintre candidații lui Trump ar menține într-adevăr o poziție hawkish în practică.

Inflația CPI din Tokyo a scăzut la 1,5% anualizat (de la 2,0%) , în timp ce inflația de bază a scăzut la 2,0% (de la 2,3%) , cu o răcire clară vizibilă și în măsurile subiacente. Acest lucru reduce presiunea pentru o nouă majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei, după ce în decembrie aceasta a fost ridicată la 0,75% , deși USDJPY a crescut mai mult din cauza dinamicii USD/Warsh decât din cauza publicării CPI în sine.

Acțiunile Apple au crescut cu 0,55% după publicarea rezultatelor trimestriale. Compania a estimat o creștere a veniturilor de aproximativ 16% în trimestrul martie , mult peste așteptările pieței. Apple a indicat o revenire determinată de iPhone și o îmbunătățire a vânzărilor în China, susținând sentimentul față de acțiunile cu capitalizare mare.

O instanță din Panama a anulat contractele portuare deținute de CK Hutchison , reaprinzând îngrijorările cu privire la infrastructura chineză în locații strategice. Chiar și fără impact imediat asupra fluxurilor, acest lucru adaugă un alt nivel de risc geopolitic pentru logistica și transportul maritim global.

Vizita prim-ministrului britanic Starmer la Beijing — prima vizită a unui prim-ministru britanic din 2018 — a dus la încheierea unor acorduri comerciale pragmatice. Trump a avertizat însă Marea Britanie să nu aprofundeze relațiile cu China.

Un sondaj Reuters a arătat că 24 din 31 de economiști se așteaptă acum la o majorare a ratei RBA cu 25 de puncte de bază, până la 3,85%, pe 3 februarie , comparativ cu peste 85% care se așteptau anterior la nicio modificare, la 3,60% în decembrie. Majoritatea consideră în continuare că aceasta este o măsură punctuală, decât un pas a unui ciclu de majorare.

Wall Street Journal raportează planuri de finanțare pe termen lung a majorității agențiilor americane, cu finanțare temporară pentru DHS timp de două săptămâni, amânând disputa cheie privind imigrația și ICE — reducând riscul de închidere pe termen scurt.

Trump a anunțat posibile discuții cu Iranul, făcând totodată referire la „nave foarte puternice” care se îndreaptă spre regiune. Piețele interpretează acest lucru ca o măsură de descurajare cu posibilitate de dezescaladare — relevantă în principal pentru primele de risc ale petrolului. Petrolul a scăzut astăzi cu aproximativ 2,00%.

UBS a ridicat ținta pentru aur la 6.200 USD/uncie pentru martie/iunie/septembrie 2026 (de la 5.000 USD) și a prezentat un scenariu optimist de 7.200 USD , cu un scenariu pesimist de 4.600 USD . Banca se așteaptă, de asemenea, la achiziții de aproximativ 950 de tone de către băncile centrale în 2026 și la un scenariu de bază de 5.900 USD până la sfârșitul anului 2026 .

