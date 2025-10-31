Rezumatul dimineții (31.10.2025)

EURUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,1568, USD se apreciază față de principalele valute, iar piața criptomonedelor este în ușoară scădere (Bitcoin 109.800 USD, Ethereum 3.850 USD).

Apple a raportat venituri record de 102,47 miliarde de dolari, impulsionate de vânzările și serviciile iPhone 17 (28,75 miliarde de dolari), în timp ce Amazon a înregistrat venituri de 180,2 miliarde de dolari, cu o creștere puternică a veniturilor AWS (+20%).

Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu scăderi pentru Nasdaq (-1,57%) și S&P 500 (-1%), dar după ședință, acțiunile Apple (+5%) și Amazon (+11%) au înregistrat o creștere în urma rezultatelor trimestriale mai bune decât se aștepta.

Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu scăderi pentru Nasdaq (-1,57%) și S&P 500 (-1%), dar după ședință, acțiunile Apple (+5%) și Amazon (+11%) au înregistrat o creștere în urma rezultatelor trimestriale mai bune decât se aștepta.

Ședința de ieri de pe piața bursieră americană s-a încheiat cu scăderi. Nasdaq a pierdut 1,57%, iar S&P 500 a scăzut cu 1,0%, reflectând veniturile dezamăgitoare ale unor companii importante și îngrijorările investitorilor legate de începutul lunii noiembrie și de potențialele riscuri economice. Cu toate acestea, tranzacțiile după închiderea bursei au înregistrat creșteri semnificative ale acțiunilor Apple și Amazon, Apple crescând cu 5% și Amazon cu 11%, în urma unor rezultate trimestriale peste așteptări, oferind speranțe pentru un sentiment mai pozitiv al pieței vineri.

Apple a raportat venituri record de 102,47 miliarde de dolari , o creștere de 8% față de anul precedent, cu un profit pe acțiune de 1,85 dolari. Rezultatele au fost determinate de cererea puternică pentru seria iPhone 17 și de vânzările record de servicii, care au generat venituri de 28,75 miliarde de dolari, în creștere cu 15%. În ciuda unei ușoare încetiniri a vânzărilor în China, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor de 10-12% în trimestrul sărbătorilor, ceea ce ar putea duce la cea mai bună performanță trimestrială din istorie.

Amazon a înregistrat venituri de 180,2 miliarde de dolari și un câștig pe acțiune de 1,95 dolari, depășind așteptările analiștilor. Principalul motor al creșterii a fost reprezentat de serviciile cloud AWS, servicii care au generat venituri cu 20% mai mari, de până la 33 de miliarde de dolari, alimentate de cererea crescândă pentru servicii legate de inteligența artificială. După publicarea rezultatelor, acțiunile Amazon au crescut cu peste 11%, compania previzionând o creștere suplimentară a veniturilor în trimestrul al patrulea, până la 206-213 miliarde de dolari.

EURUSD se tranzacționează în jurul valorii de 1,1568. În ansamblu, dolarul american s-a apreciat față de principalele valute.

Unitatea de credit privat a BlackRock a fost victima unei presupuse fraude de 500 de milioane de dolari, implicând companii de telecomunicații care au falsificat garanțiile împrumuturilor, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la riscurile crescânde și transparența slabă din sectorul creditelor private.

Piețele asiatice și australiene prezintă astăzi un sentiment mixt. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 1,7%, susținut de creșterea inflației și de așteptările privind majorarea ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei, care susține și moneda locală. În schimb, Hang Seng din Hong Kong și Shanghai Composite au scăzut cu 0,8% și, respectiv, 0,6%, din cauza performanțelor slabe ale sectorului industrial din China. Indicele S&P/ASX 200 din Australia a înregistrat o ușoară creștere de 0,25%, reflectând un mediu economic mai stabil și un sentiment pozitiv al investitorilor.

Inflația din Tokyo a accelerat la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoza era de 2,6%, anterior 2,5%) , determinată în principal de creșterea prețurilor la alimente, inclusiv o creștere de 38% a prețurilor la orez. Inflația din sectorul serviciilor rămâne moderată, la 1,6%. Aceste cifre puternice ale inflației alimentează speculațiile cu privire la o potențială majorare a ratei dobânzii în decembrie de către Banca Japoniei, în ciuda poziției prudente a guvernatorului Ueda.

Producția industrială a Japoniei a crescut cu 2,2% față de luna precedentă în septembrie (prognoza 1,5%), vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar rata șomajului a rămas scăzută, la 2,6%, confirmând o piață a muncii puternică.

Indicatorul PMI privind sectorul manufacturier al Chinei pentru luna octombrie a scăzut la 49,0 puncte , continuând slăbirea activității de producție (peste șase luni sub 50), în timp ce indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a crescut ușor la 50,1 puncte.

Ca parte a politicii sale monetare, PBOC a stabilit astăzi rata de referință a yuanului la 7,0880 per dolar, mai puternică decât previziunile pieței, susținând moneda chineză în contextul tensiunilor comerciale.

Australia și Noua Zeelandă : Producția privată și inflaía PPI din Australia au înregistrat o creștere moderată, în timp ce indicele de încredere al consumatorilor din Noua Zeelandă a scăzut la 92,4.

Aurul a înregistrat o ușoară scădere de aproximativ 0,3% , tranzacționându-se la aproximativ 4.008 dolari pe uncie, în timp ce argintul a înregistrat o ușoară creștere de aproximativ 0,4%, la aproximativ 49 dolari pe uncie.

Pe piața criptomonedelor: Bitcoin se tranzacționează la aproximativ 109.800 dolari, iar Ethereum la aproximativ 3.850 dolari. Piața a înregistrat o volatilitate crescută pe fondul incertitudinii macroeconomice și al deciziilor FED.

