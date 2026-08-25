Rezumatul dimineții: criptomonedele în creștere, Nasdaq în scădere și un nou capitol în războiul comercial dintre SUA și Canada

Bursa Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu rezultate mixte , Dow Jones fiind singurul indice major din SUA care a rămas pe teritoriu pozitiv, închizându-se în creștere cu aproape 0,3% .

Celelalte indici de referință au înregistrat pierderi , S&P 500 scăzând cu 0,3% , în timp ce Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a încheiat sesiunea în scădere cu 0,8% .

Vânzări masive au afectat sectoarele semiconductorilor și cipurilor de memorie , unde Nvidia, Intel și AMD au scăzut fiecare cu aproape 3% , în timp ce Micron și Sandisk au pierdut aproximativ 6% .

Presiunea asupra sectorului tehnologic survine cu doar două zile înainte de publicarea rezultatelor trimestriale ale Nvidia , care va constitui un test decisiv pentru menținerea așteptărilor ridicate în ceea ce privește companiile din domeniul AI .

Piețele bursiere asiatice s-au deschis inițial în scădere , urmând sentimentul negativ de pe Wall Street și presiunea asupra sectorului tehnologic .

Pe parcursul tranzacționării, mai multe piețe asiatice au reușit să recupereze pierderile , aducând indicele japonez Nikkei pe teritoriu pozitiv , în timp ce indicele sud-coreean KOSPI a recuperat aproape complet scăderile anterioare , iar indicele australian ASX 200 a înregistrat creșteri .

Presiunea inițială asupra piețelor s-a atenuat semnificativ , deși bursele din Hong Kong, India și anumite regiuni din Asia de Sud-Est au rămas în scădere . Geopolitică și politică comercială Donald Trump intensifică brusc războiul comercial cu Canada în urma eșecului negocierilor comerciale , vizându-l pe prim-ministrul Mark Carney și sugerând că, Canada trebuie să „se alinieze”.

Se preconizează că cea mai puternică lovitură va fi o taxă vamală de 50% aplicată autoturismelor, camioanelor și pieselor auto canadiene, începând cu 1 ianuarie 2027.

Această măsură ar putea afecta grav industria auto canadiană , mărind în același timp costurile de producție din SUA din cauza lanțurilor de aprovizionare puternic integrate .

Canada promite o reacție dură , prim-ministrul Carney anunțând tarife de retorsiune .

Doug Ford a sugerat că Ottawa ar putea folosi exporturile de energie și de materii prime esențiale ca pârghie de negociere , inclusiv electricitatea, nichelul, uraniul și potasa .

Acest lucru sporește riscul unor noi tensiuni între două economii profund interconectate și pune presiune asupra întreprinderilor și consumatorilor de ambele părți ale frontierei .

Statele Unite lansează o campanie amplă menită să izoleze Iranul de sistemul financiar global , secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, anunțând sancțiuni care vizează comerțul cu petrol, transportul maritim, aurul, tehnologia, aviația și criptomonedele .

Bessent a avertizat că țările care fac afaceri cu Iranul riscă să fie ele însele supuse sancțiunilor SUA , subliniind că nimeni, inclusiv China, nu este scutit .

Washingtonul a amânat, deocamdată, sancțiunile secundare împotriva marilor bănci chineze , oferind partenerilor Iranului timp pentru a-și reduce cooperarea , întrucât China rămâne un cumpărător cheie de țiței iranian .

Obiectivul SUA este de a tăia sursele principale de venit ale Teheranului și de a impune izolarea economică , ceea ce, în același timp, crește riscul apariției tensiunilor pe piața petrolului și al deteriorării relațiilor dintre SUA și China . Macroeconomie și politică monetară Procesul-verbal al ultimei ședințe RBA relevă că decizia din august de a menține ratele dobânzilor la 4,35% nu a fost o simplă formalitate .

Membrii băncii centrale australiene au dezbătut intens o majorare preventivă a ratei cu 25 de puncte de bază , invocând inflația persistent ridicată și riscul unei noi accelerări .

În cele din urmă, a prevalat argumentul că măsurile de înăsprire anterioare răcesc suficient economia , în timp ce o piață a muncii mai slabă și semnele unei încetiniri oferă RBA timp să monitorizeze datele viitoare , deși ușa rămâne deschisă pentru o viitoare majorare a ratei .

Japonia are în vedere stimulente fiscale pentru investitorii de retail care achiziționează obligațiuni de stat japoneze (JGB) , pentru a crește participarea gospodăriilor locale la finanțarea datoriei suverane .

Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, a menționat că detaliile programului nu au fost încă finalizate , dar obiectivul principal este încurajarea gospodăriilor să se implice mai mult pe piața obligațiunilor japoneze . Mărfuri și metale prețioase Metalele prețioase se confruntă cu presiuni descendente , ceea ce determină prețurile aurului să scadă ușor și să revină sub nivelul de 4.700 USD .

Argintul a înregistrat o scădere mai accentuată decât aurul , scăzând cu aproximativ 1,3% și coborând sub pragul de 68 USD . Criptomonede În sectorul activelor digitale se instalează un sentiment semnificativ mai optimist , evidențiind o revenire clară a piețelor criptomonedelor .

Bitcoin a depășit pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată în trei luni , confirmând o îmbunătățire a apetitului pentru risc și o revenire a cererii de pe piață .

Ethereum își continuă tendința ascendentă , prețurile testând în prezent nivelul de 2.950 de dolari .

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