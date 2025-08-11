Rezumatul zilei: Lipsa unor știri importante declanșează o ușoară vânzare pe piețele de acțiuni 📉

Indicii nu au catalizatori noi pentru creștere la începutul săptămânii, principalele indici de referință înregistrând variații de maximum +/- 0,10%. Dolarul american se apreciază cu 0,34%.

Intel (INTC.US) câștigă puțin peste 5% după ce s-a anunțat că CEO-ul companiei intenționează să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta preocupările exprimate săptămâna trecută cu privire la presupusele legături cu firme chineze.

Dell Technologies (DELL.US) crește cu 1,70% după ce a anunțat extinderea cooperării cu Nvidia și Elastic în cadrul platformei sale de date AI.

Micron (MU.US) câștigă 2,90% după ce compania și-a majorat previziunile pentru trimestrul fiscal al patrulea (care se încheie la 28 august), invocând creșterea mai puternică a prețurilor DRAM și execuția solidă.

Potrivit surselor Bloomberg, documentele identificate detaliază acțiunile băncii americane Citigroup, care a încercat să continue relațiile comerciale legale cu Heritage Trust după impunerea sancțiunilor împotriva lui Suleiman Kerimov în 2018. Acțiunile Citigroup au scăzut în urma acestor rapoarte, probabil din cauza temerilor legate de sancțiuni de reglementare și de o anchetă federală.

Acțiunile principalului producător german de armament Rheinmetall (RHM.DE), care include proiectile de artilerie de 155 mm și vehicule militare, au scăzut cu aproape 4% pe fondul perspectivelor unui armistițiu în Ucraina.

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2025 înainte de deschiderea pieței. Deși compania a înregistrat o creștere a veniturilor pe fondul tendințelor pozitive ale pieței aurului, un semnal puternic negativ a venit din scăderea clară a volumului vânzărilor din cauza unei deprecieri cauzate de pierderea controlului asupra unei mine din Mali.

Contractele futures pe cacao (COCOA) la ICE au crescut astăzi cu peste 7%, pe fondul rapoartelor privind condițiile meteorologice extreme (secetă, ploi torențiale) din Africa, combinate cu îngrijorările legate de aprovizionare, care au forțat un număr mare de poziții short să fie acoperite de traderii care se așteaptă la scăderi de preț.

Aurul scade cu 1,23%, la 3.350 dolari pe uncie. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni probabil în a doua săptămână a lunii august în Alaska pentru a ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina.

Bitcoin revine sub 120.000 USD sub presiunea incertitudinii piețelor de acțiuni. Cu toate acestea, o imagine diferită se observă în cazul Ethereum, unde capitalul instituțional care intră susține cererea. Ethereum a crescut astăzi cu 0,98%, până la 4.290 USD, cel mai ridicat nivel din 2021, de la începutul pieței bull.

