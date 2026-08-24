Rezumatul zilei: Scăderi moderate înainte de simpozionul de la Jackson Hole și a raportului Nvidia

SUA Piața bursieră din SUA începe săptămâna cu o scădere moderată. Majoritatea indicilor de pe Wall Street înregistrează scăderi de aproximativ 0,3–0,5%, cele mai pronunțate fiind în cazul indicelui US100, unde pierderile se ridică la ~0,8%.

Mulți investitori rămân concentrați asupra intervenției secretarului Trezoreriei pe piața datoriilor. Implicațiile precise sunt încă greu de evaluat, dar una dintre întrebările cheie este dacă această intervenție este un eveniment izolat sau începutul unei noi politici de gestionare a randamentelor datoriei.

În ciuda implicațiilor potențial majore ale unei astfel de (posibile) schimbări de politică, piața așteaptă în continuare anunțuri extrem de importante din partea Nvidia și discursul de la Jackson Hole. După aceste evenimente, se poate aștepta ca piața să intre într-o tendință mai clar definită.

Pentru investitorii din SUA și Canada, eșecul total al negocierilor „comerciale” are, de asemenea, importanță. SUA sunt hotărâte să mențină tarifele actuale și să introducă altele suplimentare. Ottawa pregătește o nouă rundă de tarife de retorsiune. Cea mai importantă consecință a politicii antagoniste a lui Donald Trump față de Canada, în contextul comerțului internațional, este scăderea constantă a valorii acordului USMCA, care stă la baza comerțului din America de Nord. Merită menționat faptul că USMCA a fost susținut personal de Trump.

Un semnal moderat pozitiv vine din Golful Persic, în ciuda lipsei de succes a negocierilor dintre Iran și SUA. Potrivit secretarului pentru energie, volumul exporturilor de petrol prin strâmtoare ar putea fi mult mai mare, potențial de două ori mai mare, decât sugerează datele disponibile public. Tendința de creștere a ofertei din regiune este susținută și de decizia recentă a Iranului de a permite trecerea unui număr de petroliere aflate în proprietatea Irakului. Știri despre companii, SUA Nucor (NUE.US): Producătorul și distribuitorul de oțel înregistrează o creștere de aproximativ 4%, în urma tarifelor de retorsiune impuse de Canada asupra SUA.

Alibaba (BABA.US): Compania chineză listată la bursă în SUA înregistrează o scădere de aproximativ 2% după o emisiune de acțiuni în valoare de aproximativ 10 miliarde USD.

PDD Holdings: Operatorul platformei Temu înregistrează o creștere de peste 2% la deschiderea bursei, după ce a raportat rezultate mai bune decât se aștepta. Se remarcă comisioanele de tranzacție, care au crescut cu 13%.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): Compania din domeniul fotonicii se prăbușește cu până la 16% după ce a depus un document la autoritățile de reglementare prin care indică faptul că pregătește o ofertă de acțiuni în valoare de 600 de milioane de dolari.

RegenxBio (RGNX.US): Compania farmaceutică înregistrează o scădere de până la 25% după ce FDA a suspendat continuarea studiilor clinice pentru terapia genică „RGX-121”, destinată tratării așa-numitului sindrom Hunter.

ArcelorMittal (MT.US): Operatorul de oțelării și distribuitorul de produse metalurgice înregistrează o creștere de aproximativ 2% în urma unei recomandări pozitive din partea unei firme de investiții.

Samsung Electronics (SMSN.UK): Compania a anunțat cel mai mare program de returnare a capitalului către acționari din istoria sa, în valoare de până la 110 trilioane de woni sud-coreeni (aproximativ 65–70 miliarde de dolari). În ciuda acestui fapt, acțiunile scad cu aproximativ 8%.

IBM (IBM.US): Compania a prezentat un nou procesor pentru viitoarele sisteme Z și LinuxONE, care poate suporta simultan soluții bazate pe arhitectura IBM și pe arhitectura Arm. Cipul este fabricat pe un proces de 2 nm și este conceput pentru a rula atât software-ul tradițional IBM, cât și aplicațiile Arm. Europa Ședința de luni din Europa este în mod evident mixtă, cu un echilibru relativ între cerere și ofertă, deși cotațiile futures de după închidere indică o ușoară tendință optimistă. Cel mai bun performer este indicele spaniol SPA35, care a crescut cu până la 0,7%.

Cea mai mare presiune asupra activelor europene rămâne îngrijorarea legată de prețurile energiei și de disponibilitatea gazului din Golful Persic.

Piero Cipollone, membru al BCE, a declarat că, în prezent, nu vede riscuri de stagflatie în Zona Euro și că inflația este departe de a fi periculoasă.

Ministrul francez al Finanțelor, Lescure, a anunțat că nu va propune noi taxe pentru a face față deficitului bugetar în creștere. Știri despre companii, Europa Hermes (RMS.FR): Companiile europene de lux observă primele semne de stabilizare și o revenire a cererii în China, impulsionată în principal de consumatorii cei mai înstăriți. Acțiunile din acest sector cresc cu peste 1%.

Sectorul energetic din Europa înregistrează performanțe slabe, în principal din cauza unei scăderi moderate a prețurilor petrolului. Pierderile din acest segment se ridică la aproximativ 2-3%.

SSAB (SSABA.SE): Acțiunile producătorului european de oțel cresc după eșecul negocierilor privind politica tarifară dintre SUA și Canada. O publicație a Morgan Stanley referitoare la ArcelorMittal susține și mai mult sentimentul pozitiv în jurul metalelor.

Stellantis (STLAM.IT): Acțiunile producătorului auto sunt sub presiune. Eșecul negocierilor dintre SUA și Canada implică probleme suplimentare pentru segmentul cu expunere în America de Nord.

Shell (SHELL.NL): Compania își continuă strategia de vânzare a activelor neprofitabile. Vânzarea diviziei sale de produse chimice din SUA atrage atenția, printre alții, a ExxonMobil și Apollo Asset Management. Ofertele preliminare evaluează activele la până la 8 miliarde USD, o reducere semnificativă față de cheltuielile de investiții anterioare. FOREX Pe piața valutară, sesiunea de astăzi arată o relativă apreciere a dolarului american. Dolarul american se apreciază față de CAD, CHF și JPY cu 0,2–0,4%, în principal ca urmare a amenințărilor și anunțurilor legate de lipsa unui acord cu Canada. Mărfuri Printre mărfurile agricole, se observă creșteri puternice la cafea. Contractele futures pe cafea cresc cu aproximativ 5%, pe fondul rapoartelor privind recoltele slabe din Brazilia.

Pe piețele energetice, petrolul cedează o parte din câștigurile înregistrate. Brentul scade cu 2%, ajungând la 90 USD pe baril. Gazul european, însă, este în creștere, cu 3% în sesiunea de astăzi. Această evoluție este, cel mai probabil, rezultatul decalajului semnificativ dintre capacitatea de a transporta marfa din Golful Persic în condițiile blocării Strâmtorii Hormuz.

Metalele prețioase își încetinesc avansul. Sesiunea de astăzi rămâne pozitivă pentru aur și argint, dar creșterile de preț sunt limitate la sub 1%. Criptomonede Piața criptomonedelor cedează o parte semnificativă din câștiguri după recentul raliu determinat de incertitudinea fiscală, deși scăderile se concentrează în mod evident asupra token-urilor mai mici. Bitcoin crește cu încă 1% și depășește pragul de 78.000 USD. Ethereum rămâne aproape neschimbat, la 2.460 USD. Solana încheie sesiunea în jurul valorii de 95 USD.



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