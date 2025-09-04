Rezumatul zilei: Wall Street înregistrează creșteri în ciuda rapoartelor mixte ISM și ADP 🗽US100 în creștere cu 0,5%

Indicii americani sunt în creștere astăzi, în ciuda datelor mixte ADP și ISM privind sectorul serviciilor. US100 a crescut cu peste 0,5%, în timp ce contractele futures Dow Jones (US30) au crescut cu aproape 0,7% înaintea raportului cheie NFP programat mâine la 15:30 ora României. Piețele europene au înregistrat, de asemenea, o sesiune solidă, DAX închizând cu 0,72% mai sus, iar FTSE 100 și Euro Stoxx 50 avansând cu peste 0,4%.

Pe Wall Street, acțiunile Alphabet sunt sub presiune , în timp ce Amazon conduce avansul grupului Big Tech cu un câștig de aproape 4%. În sectorul semiconductorilor, Taiwan Semiconductor este semnificativ mai slab, în ciuda puterii generale a sectorului. După închidere, Broadcom (AVGO.US) își va raporta rezultatele trimestriale. Rapoartele mass-media sugerează că Microsoft va evita amenda UE cu oferta de a separa Teams.

Noile date din SUA continuă să arate presiuni ridicate asupra prețurilor în sectorul serviciilor , deși indicatorul ISM privind prețurile plătite a fost ușor sub previziuni, rămânând totuși în apropierea valorii de 70. În același timp, piața muncii dă semne de răcire, atât raportul ADP, cât și subindicele ISM al ocupării forței de muncă înregistrând o scădere.

Publicarea datelor cheie din SUA: Indicele ISM pentru sectorul serviciilor: actual 52 (prognoză: 51; anterior: 50,1) Indicele activității comerciale: actual 55 (prognoză: 53; anterior: 52,6) Indicele ocupării forței de muncă: actual 46,5 (anterior: 46,4) Indicele prețurilor plătite: actual 69,2 (anterior: 69,9) Cererile de șomaj: actual 237.000 (prognoză: 230.000; anterior: 229.000) Balanța comercială: actual –78,30 miliarde USD (prognoză: –77,70 miliarde; anterior: –59,10 miliarde) Variația ocupării forței de muncă ADP: actual 54.000 (prognoză: 73.000; anterior: 104.000)

În sectorul tehnologic, Salesforce conduce declinul, cu o scădere de aproape 6% după ce a publicat previziuni de venituri mai slabe decât se aștepta . Deși EPS și vânzările trimestriale au depășit așteptările, investitorii sunt îngrijorați de încetinirea creșterii, care, după cum se tem unii, ar putea semnala o contracție a pieței. CEO-ul Marc Benioff a minimizat riscurile legate de AI, insistând că tehnologia nu reprezintă o amenințare. În altă parte, acțiunile GitLab au scăzut cu peste 7% în urma schimbării directorului financiar și a perspectivelor mai slabe.

Pe plan macroeconomic, dolarul american se apreciază , indicele dolarului crescând cu aproape 0,3%. Sentimentul în ceea ce privește criptomonedele rămâne slab — Bitcoin a scăzut cu aproape 2%, iar Ethereum cu peste 3% . Metalele prețioase sunt, de asemenea, sub presiune, aurul scăzând cu peste 0,5% și argintul cu aproape 2% , în timp ce metalele industriale au înregistrat o volatilitate foarte limitată.

Mărfurile energetice sunt, de asemenea, în declin: petrolul pierde astăzi peste 1%, după raportul mixt al EIA privind stocurile, în timp ce gazul natural s-a tranzacționat la un nivel stabil, după ce datele privind stocurile au arătat o creștere de 55 bcf , în conformitate cu așteptările. Stocuri de țiței: actual 2,415 milioane (prognoză -1,9 milioane, anterior -2,392 milioane) Stocuri de benzină: actual -3,795 milioane (prognoză -1,4 milioane, anterior -1,236 milioane) Stocuri de petrol la Cushing: actual 1,590 milioane (Anterior -0,838 milioane)

Din partea Fed, John Williams a adoptat un ton ușor “dovish” , menționând că inflația din SUA este puțin probabil să revină la ținta stabilită până în 2027 . El a subliniat că politica monetară rămâne restrictivă, a avertizat asupra riscurilor de încetinire a pieței muncii și a descris inflația serviciilor ca fiind „acceptabilă” și îndreptată în direcția corectă.

