Sinteza piețelor: Contractele futures europene pe gaz natural (NATGAS) înregistrează o creștere de aproape 4%; sectorul bunurilor de lux se confruntă cu o cerere în creștere în China (24.08.2026)

📊 Indici și companii Ședința europeană are un caracter mixt, tranzacțiile desfășurându-se într-un ritm relativ calm în comparație cu volatilitatea de săptămâna trecută (VSTOXX: -0,6%; EU50: -0,15%).

Contractele futures pe indicele german DAX (DE4), pe indicele olandez AEX (NED25) și pe indicele britanic FTSE 100 (UK100) se tranzacționează fără variații semnificative, în timp ce Italia (ITA40: -0,15%), Franța (FRA40: -0,15%), Polonia (W20: -0,2%) și Elveția (SUI20: -0,4%) înregistrează pierderi. O excepție o reprezintă indicele spaniol IBEX 35 (SPA35: +0,3%).

Companiile din sectorul bunurilor de consum, în special cele din domeniul luxului, modei și produselor de înfrumusețare, se remarcă astăzi în Europa (Hermes: +1,3%, LVMH: +1,1%, L’Oréal: +1,3%). Sectorul financiar european (UniCredit: +1,05%; Deutsche Bank: +0,5%, Santander: +0,75%) și cel al materialelor (BASF: +1,5%, Air Liquide: +0,6%) se află, de asemenea, pe plus. Sectoarele energetic și al sănătății înregistrează cele mai mari întârzieri.

Companiile europene din sectorul luxului observă primele semne de stabilizare și o revenire a cererii în China, determinată în principal de consumatorii cu venituri ridicate. Deși piața rămâne sub o presiune puternică din cauza controalelor asupra ieșirilor de capital și a impozitării, previziunile indică o îmbunătățire a performanței în trimestrul al patrulea. Printre principalii beneficiari ai acestei tendințe se numără Hermes, Kering, Burberry și LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: Acțiunile producătorului european de oțel SSAB și ale furnizorului de aluminiu Norsk Hydro au crescut în urma eșecului unui acord privind tarifele dintre SUA și Canada. Menținerea barierelor comerciale existente lasă intacte condițiile extrem de favorabile pentru ambele companii. SSAB își păstrează avantajul local pe piața americană a tablelor, în timp ce Norsk Hydro beneficiază de reguli preferențiale de reciclare în SUA.

Alibaba: Compania a strâns 10,2 miliarde de dolari printr-o plasare record de acțiuni la Hong Kong pentru a finanța infrastructura de inteligență artificială, ceea ce a declanșat o scădere de 8,5% a acțiunilor sale. În ciuda achizițiilor de acțiuni efectuate de conducerea executivă, investitorii sunt îngrijorați de diluarea profiturilor și de cheltuielile de capital ridicate. În plus, renumitul investitor Michael Burry a criticat noua emisiune și a anunțat că și-a vândut întreaga poziție.

Shein: Compania intenționează să strângă până la 1,8 miliarde de dolari prin debutul său la bursa din Hong Kong, vizând o evaluare de aproximativ 27 de miliarde de dolari. Aceasta reprezintă o scădere semnificativă față de evaluarea de 100 de miliarde de dolari atinsă în 2022, ca urmare a pierderilor financiare, a tarifelor mai mari și a controlului reglementar din SUA. Debutul companiei pe piață este programat pentru 1 septembrie.

Shell a stârnit interesul unor potențiali cumpărători, printre care giganții din industrie ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) și firma de capital privat Apollo, în legătură cu vânzarea diviziei sale de produse chimice din SUA. Ofertele preliminare neangajante evaluează activele la până la 8 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă față de investițiile de capital anterioare. Tranzacția se înscrie în strategia actuală a Shell de a se debarasa de activele mai puțin profitabile. 🌍 Economie și geopolitică Guvernul canadian pregătește un pachet de sprijin pentru întreprinderile naționale în urma eșecului negocierilor comerciale cu SUA și a impunerii de către Donald Trump a unor tarife de 50%. Prim-ministrul Mark Carney se așteaptă ca disputa comercială să dureze cel puțin până la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA sau până la sfârșitul mandatului lui Trump. Tarifele de retorsiune ale Canadei urmează să intre în vigoare pe 8 septembrie.

Piero Cipollone, membru al BCE, a declarat că, în prezent, nu vede riscuri de stagflatie în Zona Euro, adăugând că inflația este departe de a fi periculoasă.

Ministrul francez al Finanțelor, Lescure, a anunțat că nu va propune noi taxe pentru a remedia deficitul bugetar în creștere. Vânzarea masivă a titlurilor de datorie franceze din ultimele săptămâni a împins diferența dintre obligațiunile franceze și cele germane pe 10 ani la cel mai înalt nivel din 2024, puțin sub maximul atins înaintea alegerilor anticipate care au urmat dizolvării parlamentului de către Emmanuel Macron (87 de puncte de bază; comparativ cu 88 de puncte de bază în 2024). 💱 Valute și mărfuri FX: Indicele dolarului american (USDIDX) se redresează cu aproximativ 0,2% de la un minim de 3 luni, după o scădere de aproape 0,9% săptămâna trecută. Dolarul canadian rămâne cea mai slabă monedă a sesiunii (USDCAD: +0,35%), în timp ce celelalte monede din G10 își reduc pierderile față de dolarul american. EURUSD a scăzut cu doar 0,04% (după ce a atins un minim de -0,15% în timpul sesiunii).

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) au scăzut cu 0,9%, la 91,30 USD pe baril, în timp ce contractele futures pe gazul natural înregistrează creșteri atât pe NYMEX (NATGAS: +3%), cât și în Europa (NATGAS.EU: +3,1%).

Metalele prețioase își continuă creșterile în ciuda încercărilor dolarului de reveni. Aurul crește cu 1,3%, ajungând la 4.660 USD pe uncie, în timp ce argintul câștigă 0,5%, ajungând la 69,30 USD pe uncie. 🪙 Criptomonede Bitcoin se stabilizează în apropierea nivelului de 77.800 USD, după o creștere săptămânală de 24%, determinată de cumpărările de pe piața spot și de lichidarea pozițiilor short. Ethereum și Solana au înregistrat o evoluție similară, în care creșterile de preț au fost însoțite de o scădere a pozițiilor deschise pe contractele futures. Acest lucru indică predominanța cererii organice de pe piața spot, mai degrabă decât acumularea de levier.

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