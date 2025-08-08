mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Ethereum depășește pragul de 4.000 de dolari, alimentat de cererea corporativă

8 august 2025

Pentru prima dată din decembrie, Ethereum (ETH) a depășit pragul de 4.000 de dolari. Vineri, 8 august 2025, criptomoneda a atins un maxim de puțin peste 4.000 de dolari. Acest moment important încheie o luptă de opt luni cu o barieră psihologică semnificativă și subliniază puterea crescândă...

Acțiunea săptămânii - Arista Networks (07.08.2025)

7 august 2025

Rezultate senzaționale pentru al doilea trimestru. Strategii de dezvoltare Mediul de piață Previziuni optimiste pentru întreg anul 2025. O privire asupra evaluării O privire asupra graficului   Arista Networks (ANET.US) este o companie americană de tehnologie...

Dolarul se depreciază pe fondul escaladării conflictului comercial 🔴

6 august 2025

Președintele Donald Trump a escaladat tensiunile comerciale prin majorarea tarifelor la produsele indiene cu 50%, invocând ca motiv importurile continue de petrol rusesc ale acestei țări. Noua rată adaugă un tarif suplimentar de 25% la cel de 25% anunțat anterior, India devenind astfel unul dintre...

