Inflația de bază confirmă așteptările
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Pentru prima dată din decembrie, Ethereum (ETH) a depășit pragul de 4.000 de dolari. Vineri, 8 august 2025, criptomoneda a atins un maxim de puțin peste 4.000 de dolari. Acest moment important încheie o luptă de opt luni cu o barieră psihologică semnificativă și subliniază puterea crescândă...
Rezultate senzaționale pentru al doilea trimestru. Strategii de dezvoltare Mediul de piață Previziuni optimiste pentru întreg anul 2025. O privire asupra evaluării O privire asupra graficului Arista Networks (ANET.US) este o companie americană de tehnologie...
Președintele Donald Trump a escaladat tensiunile comerciale prin majorarea tarifelor la produsele indiene cu 50%, invocând ca motiv importurile continue de petrol rusesc ale acestei țări. Noua rată adaugă un tarif suplimentar de 25% la cel de 25% anunțat anterior, India devenind astfel unul dintre...
Rezumat: Piața buriseră europeană se tranzacționează astăzi în creștere Contractele futures Wall Street indică o deschidere în...
Bursele europene continuă să se aprecieze fiind impulsionate de veștile conform cărora președintele Donald Trump a ajuns la un acord cu aliații NATO, care...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Discuții importante între...
Rezumat: Bursele asiatice se redresează după sesiunea slabă de miercuri, fiind impulsionate de indicii din China PBoC devalorizează yuan-ul,...
Credit Suisse a publicat un setup pentru perechea valutară EURGBP. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short...
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
