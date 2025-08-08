Market Briefing 10.07.2018
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Știri de piață
Pentru prima dată din decembrie, Ethereum (ETH) a depășit pragul de 4.000 de dolari. Vineri, 8 august 2025, criptomoneda a atins un maxim de puțin peste 4.000 de dolari. Acest moment important încheie o luptă de opt luni cu o barieră psihologică semnificativă și subliniază puterea crescândă...
Mai mult
Rezultate senzaționale pentru al doilea trimestru. Strategii de dezvoltare Mediul de piață Previziuni optimiste pentru întreg anul 2025. O privire asupra evaluării O privire asupra graficului Arista Networks (ANET.US) este o companie americană de tehnologie...
Mai mult
Președintele Donald Trump a escaladat tensiunile comerciale prin majorarea tarifelor la produsele indiene cu 50%, invocând ca motiv importurile continue de petrol rusesc ale acestei țări. Noua rată adaugă un tarif suplimentar de 25% la cel de 25% anunțat anterior, India devenind astfel unul dintre...
Mai mult
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Rezumat: Raportarea indicelui IPC chinez, conform așteptărilor; datele IPP, ușor peste estimări; acțiunile, continuă aprecierea Autoritățile...
Rezumat: USD scade puternic Slăbiciunea înregistrată după raportarea NFP-ului încă predomină EURUSD, USDNOK și USDTRY se apropie...
Lira sterlină a reacționat negativ la zvonurile, recent confirmate, că Boris Johnson ar intenționa să demisioneze. Anunțul acceptării demisiei sale de...
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, demisionează afirmând că motivul principal principală al acestei acțiuni este...
Perechea valutară EURUSD s-a menținut, într-o perioadă turbulentă, deasupra nivelului cheie de 1,15, însă nu a reușit să se redreseze în...
În SUA, datele arată ”mixt”: șomajul la sare 0.2 puncte, la 4%, 213 de mii de locuri noi de muncă, peste estimări, și un nivel de 0,2%...
Rezumat: Majoritatea indicilor brusieri europeni se tranzacționează în imediata apropiere a nivelurilor prețurilor de închidere...
Rezumat: Membrii partidului de guvernământ din India au fost acuzați de fraudă Bitcoin (BITCOIN în xStation5) testează media...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Bunuri de 34 mld....
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară