Daily Briefing 5.07.2018
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Știri de piață
Pentru prima dată din decembrie, Ethereum (ETH) a depășit pragul de 4.000 de dolari. Vineri, 8 august 2025, criptomoneda a atins un maxim de puțin peste 4.000 de dolari. Acest moment important încheie o luptă de opt luni cu o barieră psihologică semnificativă și subliniază puterea crescândă...
Mai mult
Rezultate senzaționale pentru al doilea trimestru. Strategii de dezvoltare Mediul de piață Previziuni optimiste pentru întreg anul 2025. O privire asupra evaluării O privire asupra graficului Arista Networks (ANET.US) este o companie americană de tehnologie...
Mai mult
Președintele Donald Trump a escaladat tensiunile comerciale prin majorarea tarifelor la produsele indiene cu 50%, invocând ca motiv importurile continue de petrol rusesc ale acestei țări. Noua rată adaugă un tarif suplimentar de 25% la cel de 25% anunțat anterior, India devenind astfel unul dintre...
Mai mult
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Rezumat: Raportul ADP din piața muncii și indiciele ISM non-manufacturier par a fi în centrul atenției în această după-amiază Minutele...
Rezumat: Joi, indicii din China suferă noi pierderi. Taxele vamale urmează să intre în vigoare vineri Yuan-ul se depreciază, speculatorii...
Rezumat: Cinci state au înființat o organizație internațională de combatere a infracțiunilor financiare Litecoin (LITECOIN pe xStation5)...
Rezumat: Traderii din SUA lipsesc din sesiunea de tranzacționare de astăzi Indicele PMI pentru domeniul serviciilor din Marea Britanie depășește...
Rezumat: Dolarul australian a fost ajutat de vânzările de retail ce au depășit așteptările și de performanța bună înregistrată de...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul serviciilor din UK pare a fi cea mai importantă valoare raportată astăzi Astăzi se vor publica, de asemenea,...
După o evoluție slabă în debutul celui de-al treilea trimestru al acestui an, indicii europeni se apreciază astăzi, datorită unui...
Rezumat: Piața bursieră din Europa se apreciază în urma acordului privind migrația din Germania SEK se apreciază deoarece membrii Riksbank...
Rezumat: ”Coinbase Custody” se deschide oficial pentru investitorii instituționali Bitcoin (BITCOIN în xStation5) a spart nivelul...
Rezumat: Banca centrală a Suediei păstrează ratele și continuă să sugereze posibilitatea unei majorări de rată la sfârșitul anului Previziunile...
Rezumat: Este de așteptat ca Riksbank să păstreze ratele, accentulul punându-se totuși pe ce se va întâmpla în viitor Comenzile...
Rezumat: Piețele europene au început săptămâna cu scăderi Indicatorul PMI pentru sectorul industrial din UK a depășit așteptările Indicatorul...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Marea Britanie depășește așteptările în luna iunie, dar rămâne neschimbat față...
Rezumat: Prețurile petrolului se tranzacționează semnificativ în scădere în această dimineață, din cauza tweet-ului publicat de...
Rezumat: Indicatorii PMI și ISM din sectoarele industriale din UK, respectiv SUA sunt în centrul atenției Urmează o serie de date...
Rezumat: Inflația din UEM a atins ținta propusă de BCE Piețele bursiere europene înregistrează câștiguri semnificative Datele PCE...
Rezumat: Valoarea principală a inflației din UEM pentru iunie a crescut, conform estimării mediane Inflația core decelerează precum era de așteptat,...
Acțiunile europene se apreciază astăzi, fiind impulsionate de rezultatele optimiste ale summit-ului UE de la Bruxelles unde liderii europeni au ajuns la...
Rezumat: "Nu ne putem aștepta ca , din nou, Bitcoin să crească puternic", afirmă un renumit economist japonez Ethereum a fost cea mai...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară