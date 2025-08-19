mai mult
Home Depot indică o creștere moderată și perspective prudente pentru 2025

19 august 2025

Home Depot (HD.US) a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2025, care au fost în linie cu așteptările pieței, deși nu au oferit prea multe surprize pozitive. Compania a înregistrat venituri de 43,18 miliarde de dolari, iar câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 4,68...

Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Gaze naturale, Cacao, Cafea (19.08.2025)

19 august 2025

Petrol Prețurile petrolului brut rămân scăzute, în ciuda unei tentative de revenire în timpul sesiunii de luni, pe fondul speculațiilor că situația din Ucraina nu se va rezolva rapid. Mass-media a dat un verdict pozitiv summitului ucrainean de ieri de la Washington. Unii sugerează...

Guvernul SUA negociază o participație de 10 miliarde de dolari în Intel 💵📌

18 august 2025

Intel (INTC.US) se află în negocieri cu guvernul SUA pentru o potențială tranzacție care ar transforma o parte sau totalitatea subvenției de 10,9 miliarde de dolari acordate prin CHIPS Act într-o participație de 10%. Pachetul ar putea fi evaluat la aproximativ 10 miliarde de dolari, ceea...

