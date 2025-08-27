mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.

Știri de piață

Mai există vreo speranță pentru Intel?

27 august 2025

Gigantul californian din domeniul tehnologiei a traversat câțiva ani foarte dificili și fluctuații semnificative ale prețurilor. Situația companiei este atât de gravă încât administrația președintelui SUA s-a implicat direct. Mulți investitori au renunțat de mult timp la Intel...

Mai mult

Economia europeană dă primele semne de redresare. Între timp, Franța rămâne sub presiune și Germania așteaptă pachetul fiscal

27 august 2025

Apar, în mijlocul verii, ”ghiocei” în așteptările pentru economia europeană, după o ”iarnă” lungă de îngrijorări și presiuni, însă semnalele de redresare sunt, în continuare, destul de fragile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în...

Mai mult

Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Argint, Cafea, Grâu (26.08.2025)

26 august 2025

Petrol Petrolul brut a înregistrat o revenire semnificativă în ultimele zile, pe fondul reînnoirii îndoielilor cu privire la posibilitatea unui acord de pace între Ucraina și Rusia. În același timp, pare puțin probabil ca Statele Unite să impună restricții...

Mai mult

26 iulie 2018
25 iulie 2018
24 iulie 2018
23 iulie 2018

Calendar de piață

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

Alătură-te celor peste
1 700 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația