Trump și Juncker ajung la un acord comercial. Facebook se depreciază după publicarea datelor financiare
Rezumat: Donald Trump și Jean-Claude Juncker ajung la un acord cu scopul de a evita un război comercial Acțiunile din SUA și cerealele...
Știri de piață
Gigantul californian din domeniul tehnologiei a traversat câțiva ani foarte dificili și fluctuații semnificative ale prețurilor. Situația companiei este atât de gravă încât administrația președintelui SUA s-a implicat direct. Mulți investitori au renunțat de mult timp la Intel...
Apar, în mijlocul verii, ”ghiocei” în așteptările pentru economia europeană, după o ”iarnă” lungă de îngrijorări și presiuni, însă semnalele de redresare sunt, în continuare, destul de fragile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în...
Petrol Petrolul brut a înregistrat o revenire semnificativă în ultimele zile, pe fondul reînnoirii îndoielilor cu privire la posibilitatea unui acord de pace între Ucraina și Rusia. În același timp, pare puțin probabil ca Statele Unite să impună restricții...
Rezumat: Decizia BCE și conferința lui Draghi, în centrul atenției Se așteaptă ca valoarea comenzilor pentru bunuri de folosință îndelungată...
Rezumat: Decizia BCE cu privire la dobândă va fi prezentată joi (decizia 2:45 pm ora României, conferința de presă 3:30 pm ora României) Cotația...
O evaluare a direcției burselor majore este dificil de realizat. Sezonul raportărilor este înplină desfășurare în SUA, acțiunile FB fiind printre...
Rezumat: Inflația dezamăgitoare pune presiune asupra monedei AUD Juncker se întâlnește cu Trump pentru a discuta problemele legate...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Entuziasmul din piețele...
Rezumat: Indicatorul CPI headline din Australia dezamăgește, varianta core respectă așteptările Donald Trump dorește liberalizarea comerțului...
Rezumat: Se așteaptă ca indicele Ifo să indice o continuă deteriorare a climatului de afaceri Estimările pieței sugerează că datele DOE vor indica...
Rezumat: Acțiunile europene se apreciază semnificativ astăzi USD se depreciază după evoluția pozitivă de dimineață Indicele PMI pentru domeniul...
Prețul deciziei neașteptate de menținere a dobânzii în Turcia (sondajul Bloomberg estima o creștere de 1 punct procentual, la 18.75%) a fost...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Discursul...
Rezumat: Noul sistem de plăți din UK va utiliza tehnologia blockchain Un oraș chinez lansează un fond de investiții bazat pe blockchain de 1,5...
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară USDCHF. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametrii: Entry:...
Rezumat: Piețele bursiere din Asia se apreciază, autoritățile chineze vor utiliza o mulțime de politici aflate la dispoziția lor pentru a stimula...
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
