Lira atinge minimele sesiunii din cauza preocupărilor pentru Brexit
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Știri de piață
Gigantul californian din domeniul tehnologiei a traversat câțiva ani foarte dificili și fluctuații semnificative ale prețurilor. Situația companiei este atât de gravă încât administrația președintelui SUA s-a implicat direct. Mulți investitori au renunțat de mult timp la Intel...
Apar, în mijlocul verii, ”ghiocei” în așteptările pentru economia europeană, după o ”iarnă” lungă de îngrijorări și presiuni, însă semnalele de redresare sunt, în continuare, destul de fragile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în...
Petrol Petrolul brut a înregistrat o revenire semnificativă în ultimele zile, pe fondul reînnoirii îndoielilor cu privire la posibilitatea unui acord de pace între Ucraina și Rusia. În același timp, pare puțin probabil ca Statele Unite să impună restricții...
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
Rezumat: Majoritatea monedelor virtuale înregistrează creșteri modeste American Express (AXP.US) ia în considerarea utilizarea tehnologiei...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Vizita președintelui...
Rezumat: Excedentul comercial al Chinei cu SUA crește substanțial în iunie, dându-i noi motive președintelui Donald Trump de a duce la...
Rezumat: Se așteaptă ca indicatorul sentimentului UoM să se deprecieze ușor Rezerva Federală va publica raportul privind politica monetară Bănci...
Nu sunt multe ”victime” atât de vizibile ale luptelor dintre China și SUA precum soia. Materia primă agricolă a fost în trend descendent...
Rezumat: Indicatorul CPI din SUA yoy: +2,9% vs 2,9% (valoarea așteptată) Minutele BCE au adus surprize Aurul se întoarce...
