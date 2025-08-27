Inflația de bază confirmă așteptările
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Știri de piață
Gigantul californian din domeniul tehnologiei a traversat câțiva ani foarte dificili și fluctuații semnificative ale prețurilor. Situația companiei este atât de gravă încât administrația președintelui SUA s-a implicat direct. Mulți investitori au renunțat de mult timp la Intel...
Mai mult
Apar, în mijlocul verii, ”ghiocei” în așteptările pentru economia europeană, după o ”iarnă” lungă de îngrijorări și presiuni, însă semnalele de redresare sunt, în continuare, destul de fragile, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în...
Mai mult
Petrol Petrolul brut a înregistrat o revenire semnificativă în ultimele zile, pe fondul reînnoirii îndoielilor cu privire la posibilitatea unui acord de pace între Ucraina și Rusia. În același timp, pare puțin probabil ca Statele Unite să impună restricții...
Mai mult
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Rezumat: Piața buriseră europeană se tranzacționează astăzi în creștere Contractele futures Wall Street indică o deschidere în...
Bursele europene continuă să se aprecieze fiind impulsionate de veștile conform cărora președintele Donald Trump a ajuns la un acord cu aliații NATO, care...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Discuții importante între...
Rezumat: Bursele asiatice se redresează după sesiunea slabă de miercuri, fiind impulsionate de indicii din China PBoC devalorizează yuan-ul,...
Credit Suisse a publicat un setup pentru perechea valutară EURGBP. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short...
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară