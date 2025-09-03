Datele CPI afectează AUD. Trump dorește liberalizarea comerțului cu UE
Rezumat: Indicatorul CPI headline din Australia dezamăgește, varianta core respectă așteptările Donald Trump dorește liberalizarea comerțului...
Sistemul financiar american se află într-un moment critic. De câteva săptămâni, Trezoreria organizează licitații fără precedent de 100 de miliarde de dolari pentru bonuri de trezorerie cu scadența la 4 săptămâni. Contul general al Trezoreriei (TGA) crește, drenând în...
Prețul acțiunilor gigantului din sectorul tehnologic Alphabet, cunoscut sub numele de Google, urcă la un nou record istoric, înregistrând o creștere uimitoare de 8% în sesiunea de astăzi. Capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu 220 miliarde de dolari doar astăzi! Hotărârea...
Acțiunile CD Projekt (CDR.PL) înregistrează astăzi o nouă zi consecutivă de scădere, în ciuda rezultatelor financiare excelente pentru al doilea trimestru al anului 2025. Reamintim că, pe baza rezultatelor publicate joi trecut de companie, aceasta a depășit așteptările pieței atât în...
Rezumat: Se așteaptă ca indicele Ifo să indice o continuă deteriorare a climatului de afaceri Estimările pieței sugerează că datele DOE vor indica...
Rezumat: Acțiunile europene se apreciază semnificativ astăzi USD se depreciază după evoluția pozitivă de dimineață Indicele PMI pentru domeniul...
Prețul deciziei neașteptate de menținere a dobânzii în Turcia (sondajul Bloomberg estima o creștere de 1 punct procentual, la 18.75%) a fost...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Discursul...
Rezumat: Noul sistem de plăți din UK va utiliza tehnologia blockchain Un oraș chinez lansează un fond de investiții bazat pe blockchain de 1,5...
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară USDCHF. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametrii: Entry:...
Rezumat: Piețele bursiere din Asia se apreciază, autoritățile chineze vor utiliza o mulțime de politici aflate la dispoziția lor pentru a stimula...
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
