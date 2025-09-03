Calendar economic: Minutele și datele de inflație
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Sistemul financiar american se află într-un moment critic. De câteva săptămâni, Trezoreria organizează licitații fără precedent de 100 de miliarde de dolari pentru bonuri de trezorerie cu scadența la 4 săptămâni. Contul general al Trezoreriei (TGA) crește, drenând în...
Prețul acțiunilor gigantului din sectorul tehnologic Alphabet, cunoscut sub numele de Google, urcă la un nou record istoric, înregistrând o creștere uimitoare de 8% în sesiunea de astăzi. Capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu 220 miliarde de dolari doar astăzi! Hotărârea...
Acțiunile CD Projekt (CDR.PL) înregistrează astăzi o nouă zi consecutivă de scădere, în ciuda rezultatelor financiare excelente pentru al doilea trimestru al anului 2025. Reamintim că, pe baza rezultatelor publicate joi trecut de companie, aceasta a depășit așteptările pieței atât în...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Rezumat: Raportarea indicelui IPC chinez, conform așteptărilor; datele IPP, ușor peste estimări; acțiunile, continuă aprecierea Autoritățile...
Rezumat: USD scade puternic Slăbiciunea înregistrată după raportarea NFP-ului încă predomină EURUSD, USDNOK și USDTRY se apropie...
Lira sterlină a reacționat negativ la zvonurile, recent confirmate, că Boris Johnson ar intenționa să demisioneze. Anunțul acceptării demisiei sale de...
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
