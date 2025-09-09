mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.

Știri de piață

Va fi Fed convinsă de revizuirea anuală a ocupării forței de muncă să reducă rata dobânzii cu 50 de puncte de bază?

9 septembrie 2025

La doar câteva zile după publicarea raportului privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din august, Biroul de Statistică a Muncii (BLS) urmează să publice revizuirea anuală a creșterii ocupării forței de muncă pentru perioada aprilie 2024 - martie 2025. Această revizuire va acoperi...

Mai mult

​​​​​​​Google Cloud și Qualcomm își intensifică cooperarea în domeniul agenților AI ⚔️

8 septembrie 2025

Obiectivul este introducerea inteligenței artificiale multimodale și hibride (edge-to-cloud) în automobile. Arhitectura hibridă combină AI-ul integrat în dispozitiv cu cloud-ul. Timp de lansare pe piață mai rapid datorită unei arhitecturi de referință optimizate. Qualcomm Technologies...

Mai mult

Newsletter monede digitale: Bitcoin încearcă să-și recâștige impulsul📈Ethereum se stabilizează după ieșirile ETF

8 septembrie 2025

Criptomonedele încep noua săptămână în mod calm, dar cu o notă pozitivă, Bitcoin tranzacționându-se cu peste 111.000 de dolari, iar Ethereum oscilând în jurul valorii de 4.300 de dolari. Scăderile de săptămâna trecută de pe Wall Street s-au atenuat, contractele...

Mai mult

20 iulie 2018
19 iulie 2018
17 iulie 2018

Calendar de piață

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

Alătură-te celor peste
1 700 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația