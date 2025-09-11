AUDNZD - poziționarea Citi
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Știri de piață
Micron a crescut astăzi cu 10%, ajungând la 153 USD pe acțiune, după ce Citi a ridicat ținta de preț la 175 USD (de la 150 USD). Ciclul ascendent al pieței memoriilor rămâne intact datorită barierelor ridicate la intrare, ceea ce limitează oferta, și cererii mai mari decât se aștepta,...
Mai mult
Hewlett Packard Enterprise (HPE), cu sediul în Houston, Texas, este unul dintre principalii jucători de pe piața soluțiilor tehnologice pentru întreprinderi. Compania a fost înființată în 2015, în urma divizării companiei Hewlett-Packard originale, ceea ce i-a permis să...
Mai mult
Inflație ușor mai mare, revenire puternică a cererilor Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză a fost o ușoară...
Mai mult
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară