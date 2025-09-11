Entuziasm pe bursa germană cu origini peste Ocean
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Știri de piață
Micron a crescut astăzi cu 10%, ajungând la 153 USD pe acțiune, după ce Citi a ridicat ținta de preț la 175 USD (de la 150 USD). Ciclul ascendent al pieței memoriilor rămâne intact datorită barierelor ridicate la intrare, ceea ce limitează oferta, și cererii mai mari decât se aștepta,...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), cu sediul în Houston, Texas, este unul dintre principalii jucători de pe piața soluțiilor tehnologice pentru întreprinderi. Compania a fost înființată în 2015, în urma divizării companiei Hewlett-Packard originale, ceea ce i-a permis să...
Inflație ușor mai mare, revenire puternică a cererilor Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză a fost o ușoară...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
Rezumat: Majoritatea monedelor virtuale înregistrează creșteri modeste American Express (AXP.US) ia în considerarea utilizarea tehnologiei...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Vizita președintelui...
Rezumat: Excedentul comercial al Chinei cu SUA crește substanțial în iunie, dându-i noi motive președintelui Donald Trump de a duce la...
Rezumat: Se așteaptă ca indicatorul sentimentului UoM să se deprecieze ușor Rezerva Federală va publica raportul privind politica monetară Bănci...
Nu sunt multe ”victime” atât de vizibile ale luptelor dintre China și SUA precum soia. Materia primă agricolă a fost în trend descendent...
