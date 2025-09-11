mai mult
Știri de piață

Micron câștigă 10% pe fondul perspectivelor mai bune 🚀

11 septembrie 2025

Micron a crescut astăzi cu 10%, ajungând la 153 USD pe acțiune, după ce Citi a ridicat ținta de preț la 175 USD (de la 150 USD). Ciclul ascendent al pieței memoriilor rămâne intact datorită barierelor ridicate la intrare, ceea ce limitează oferta, și cererii mai mari decât se aștepta,...



Acțiunea săptămânii – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11 septembrie 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), cu sediul în Houston, Texas, este unul dintre principalii jucători de pe piața soluțiilor tehnologice pentru întreprinderi. Compania a fost înființată în 2015, în urma divizării companiei Hewlett-Packard originale, ceea ce i-a permis să...



Fed într-un moment important🏛️ Ce ne spune raportul CPI de astăzi despre economia SUA? ⚔️

11 septembrie 2025

Inflație ușor mai mare, revenire puternică a cererilor Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză a fost o ușoară...



