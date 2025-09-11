Indicatorul CPI din SUA respectă estimările. Aurul aproape de un suport
Rezumat: Indicatorul CPI din SUA yoy: +2,9% vs 2,9% (valoarea așteptată) Minutele BCE au adus surprize Aurul se întoarce...
Știri de piață
Micron a crescut astăzi cu 10%, ajungând la 153 USD pe acțiune, după ce Citi a ridicat ținta de preț la 175 USD (de la 150 USD). Ciclul ascendent al pieței memoriilor rămâne intact datorită barierelor ridicate la intrare, ceea ce limitează oferta, și cererii mai mari decât se aștepta,...
Mai mult
Hewlett Packard Enterprise (HPE), cu sediul în Houston, Texas, este unul dintre principalii jucători de pe piața soluțiilor tehnologice pentru întreprinderi. Compania a fost înființată în 2015, în urma divizării companiei Hewlett-Packard originale, ceea ce i-a permis să...
Mai mult
Inflație ușor mai mare, revenire puternică a cererilor Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză a fost o ușoară...
Mai mult
Rezumat: Indicatorul CPI din SUA yoy: +2,9% vs 2,9% (valoarea așteptată) Minutele BCE au adus surprize Aurul se întoarce...
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Rezumat: Piața buriseră europeană se tranzacționează astăzi în creștere Contractele futures Wall Street indică o deschidere în...
Bursele europene continuă să se aprecieze fiind impulsionate de veștile conform cărora președintele Donald Trump a ajuns la un acord cu aliații NATO, care...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Discuții importante între...
Rezumat: Bursele asiatice se redresează după sesiunea slabă de miercuri, fiind impulsionate de indicii din China PBoC devalorizează yuan-ul,...
Credit Suisse a publicat un setup pentru perechea valutară EURGBP. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short...
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară