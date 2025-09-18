Trump și Juncker ajung la un acord comercial. Facebook se depreciază după publicarea datelor financiare
Rezumat: Donald Trump și Jean-Claude Juncker ajung la un acord cu scopul de a evita un război comercial Acțiunile din SUA și cerealele...
Micron Technologies este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de memorii semiconductoare și soluții tehnologice pentru o gamă largă de aplicații, de la computere personale și centre de date până la dispozitive mobile și sectorul auto. Compania a fost fondată în 1978 și, de...
Imediat după decizie, am asistat la o slăbire clară a dolarului ca răspuns la mișcarea Fed, care a fost în conformitate cu așteptările, dar a existat incertitudine cu privire la proiecțiile pe care Fed le va prezenta. Este demn de remarcat faptul că aceasta este prima reducere din acest an. Anul...
21:00 ora României, Statele Unite - Decizia Fed privind rata dobânzii pentru decembrie actual 4,25%; prognoză 4,25%; anterior 4,50%;
Rezumat: Decizia BCE și conferința lui Draghi, în centrul atenției Se așteaptă ca valoarea comenzilor pentru bunuri de folosință îndelungată...
Rezumat: Decizia BCE cu privire la dobândă va fi prezentată joi (decizia 2:45 pm ora României, conferința de presă 3:30 pm ora României) Cotația...
O evaluare a direcției burselor majore este dificil de realizat. Sezonul raportărilor este înplină desfășurare în SUA, acțiunile FB fiind printre...
Rezumat: Inflația dezamăgitoare pune presiune asupra monedei AUD Juncker se întâlnește cu Trump pentru a discuta problemele legate...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Entuziasmul din piețele...
Rezumat: Indicatorul CPI headline din Australia dezamăgește, varianta core respectă așteptările Donald Trump dorește liberalizarea comerțului...
Rezumat: Se așteaptă ca indicele Ifo să indice o continuă deteriorare a climatului de afaceri Estimările pieței sugerează că datele DOE vor indica...
Rezumat: Acțiunile europene se apreciază semnificativ astăzi USD se depreciază după evoluția pozitivă de dimineață Indicele PMI pentru domeniul...
Prețul deciziei neașteptate de menținere a dobânzii în Turcia (sondajul Bloomberg estima o creștere de 1 punct procentual, la 18.75%) a fost...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Discursul...
Rezumat: Noul sistem de plăți din UK va utiliza tehnologia blockchain Un oraș chinez lansează un fond de investiții bazat pe blockchain de 1,5...
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară USDCHF. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametrii: Entry:...
Rezumat: Piețele bursiere din Asia se apreciază, autoritățile chineze vor utiliza o mulțime de politici aflate la dispoziția lor pentru a stimula...
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
