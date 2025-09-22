mai mult
Newsletter monede digitale: Bitcoin și Ethereum scad pe fondul marcării profiturilor și al cererii de acoperire a riscurilor📉

22 septembrie 2025

Criptomonedele au deschis sesiunea de tranzacționare de luni cu scăderi accentuate, pe fondul unui val de vânzări care a declanșat lichidări de aproape 1,7 miliarde de dolari. Indicele dolarului american a scăzut astăzi cu peste 0,2%, dar acest lucru nu s-a tradus printr-o revenire a prețului Bitcoin....

Mai mult

Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (19.09.2025)

19 septembrie 2025

Cel mai important eveniment al lunii a trecut: Fed a decis în sfârșit prima reducere a ratei dobânzii din acest an. Astăzi este și „Triple Witching Day”, ziua în care expiră contractele futures și opțiunile pe acțiuni și indici, ceea ce semnifică, în mod natural,...

Mai mult

BoJ cu o pauză hawkish; Ueda temperează speculațiile pieței 🎙️

19 septembrie 2025

BOJ a menținut rata dobânzii de politică monetară la 0,50% cu un vot de 7-2; Hajime Takata și Naoki Tamura au votat pentru o majorare la 0,75%. Un nou pas către normalizare: BOJ va începe să vândă participațiile sale în ETF (și J-REIT), cu orientări de aproximativ 620 miliarde...

Mai mult

