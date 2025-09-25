mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Acțiunea săptămânii - Salesforce Inc. (25.09.2025)

25 septembrie 2025

Salesforce, Inc. este o companie americană de tehnologie cu sediul în San Francisco, recunoscută ca lider global în segmentul software-ului de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Prin intermediul unei strategii de dezvoltare consecvente, a numeroase achiziții și inovații în domeniul...

Planuri mari de investiții pentru Iberdrola

24 septembrie 2025

Gigantul spaniol de utilități, Iberdrola (IBE1.ES), intenționează să investească aproximativ 58 de miliarde de euro în principal în rețelele sale de energie electrică din Marea Britanie și SUA, deoarece compania spaniolă de utilități mizează pe faptul că activitatea sa în domeniul rețelelor...

Rupia indiană atinge minime istorice în raport cu dolarul american

23 septembrie 2025

Rupia indiană este unul dintre instrumentele care se remarcă astăzi. Perechea USDINR a atins un nou maxim istoric după ce președintele Donald Trump a surprins piața cu o majorare a taxelor de viză, fap care s-a adăugat îngrijorărilor legate de tarifele impuse de SUA. Moneda s-a depreciat cu...

