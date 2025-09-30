mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Aur, Cupru, Argint (30.09.2025)

30 septembrie 2025

Petrol Au apărut noi speculații potrivit cărora OPEC+ va crește producția și în noiembrie, posibil cu mai mult de 137.000 de barili pe zi, așa cum s-a menționat anterior. Prognozele IEA indică un potențial excedent de aprovizionare de 3 milioane de barili pe zi în anul viitor, ceea...

Știri de ultimă oră: Petrolul a scăzut la minimele zilnice deoarece OPEC+ ar putea lua în considerare creșteri masive ale producției

30 septembrie 2025

Petrolul brut WTI a scăzut cu aproape 2%, în urma rapoartelor conform cărora OPEC+ intenționează să crească producția cu 500.000 de barili pe zi pentru fiecare dintre următoarele trei luni. Deși prețurile erau deja sub presiune, pierderile anterioare au fost în mare parte recuperate în...

Oracle va deveni unul dintre acționarii TikTok 🔎

26 septembrie 2025

TikTok SUA este evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari Grupul de investitori (Oracle, Silver Lake și MGX din Abu Dhabi) va controla 45% din companie Oracle va supraveghea securitatea și va rămâne furnizorul de soluții cloud Ordinul executiv prevede o perioadă de aproximativ 120 de...

