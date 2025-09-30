Daily Briefing 19.07.2018
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Știri de piață
Petrol Au apărut noi speculații potrivit cărora OPEC+ va crește producția și în noiembrie, posibil cu mai mult de 137.000 de barili pe zi, așa cum s-a menționat anterior. Prognozele IEA indică un potențial excedent de aprovizionare de 3 milioane de barili pe zi în anul viitor, ceea...
Petrolul brut WTI a scăzut cu aproape 2%, în urma rapoartelor conform cărora OPEC+ intenționează să crească producția cu 500.000 de barili pe zi pentru fiecare dintre următoarele trei luni. Deși prețurile erau deja sub presiune, pierderile anterioare au fost în mare parte recuperate în...
TikTok SUA este evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari Grupul de investitori (Oracle, Silver Lake și MGX din Abu Dhabi) va controla 45% din companie Oracle va supraveghea securitatea și va rămâne furnizorul de soluții cloud Ordinul executiv prevede o perioadă de aproximativ 120 de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
