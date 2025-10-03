China, SUA, zona Euro, teme ale zilei
O evaluare a direcției burselor majore este dificil de realizat. Sezonul raportărilor este înplină desfășurare în SUA, acțiunile FB fiind printre...
Știri de piață
nteligenţa artificială continuă să modeleze dinamica pieţelor financiare, iar giganţii din tehnologie atrag atenţia prin fluctuaţii la bursă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia recentă a gigantului Alibaba ilustrează impactul pe care noile modele AI îl pot avea asupra încrederii...
Prețurile la cacao au scăzut cu peste 4% astăzi, marcând a treia zi a lunii și, simultan, a treia zi a sezonului principal oficial 2025/2026. De la începutul acestei săptămâni, scăderea a depășit 10%. În ultimele trei luni (excluzând costurile de rulare), prețurile au scăzut...
Quanta Services este una dintre cele mai mari companii din lume care oferă servicii complete de inginerie și construcții pentru sectoarele energiei și telecomunicațiilor. Cu o experiență de mulți ani, Quanta joacă un rol cheie în execuția unora dintre cele mai complexe și strategice proiecte de...
Rezumat: Inflația dezamăgitoare pune presiune asupra monedei AUD Juncker se întâlnește cu Trump pentru a discuta problemele legate...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Entuziasmul din piețele...
Rezumat: Indicatorul CPI headline din Australia dezamăgește, varianta core respectă așteptările Donald Trump dorește liberalizarea comerțului...
Rezumat: Se așteaptă ca indicele Ifo să indice o continuă deteriorare a climatului de afaceri Estimările pieței sugerează că datele DOE vor indica...
Rezumat: Acțiunile europene se apreciază semnificativ astăzi USD se depreciază după evoluția pozitivă de dimineață Indicele PMI pentru domeniul...
Prețul deciziei neașteptate de menținere a dobânzii în Turcia (sondajul Bloomberg estima o creștere de 1 punct procentual, la 18.75%) a fost...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Discursul...
Rezumat: Noul sistem de plăți din UK va utiliza tehnologia blockchain Un oraș chinez lansează un fond de investiții bazat pe blockchain de 1,5...
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară USDCHF. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametrii: Entry:...
Rezumat: Piețele bursiere din Asia se apreciază, autoritățile chineze vor utiliza o mulțime de politici aflate la dispoziția lor pentru a stimula...
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
