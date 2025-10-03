mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Revenire spectaculoasă pentru Alibaba, alimentată de planurile pentru AI

3 octombrie 2025

nteligenţa artificială continuă să modeleze dinamica pieţelor financiare, iar giganţii din tehnologie atrag atenţia prin fluctuaţii la bursă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia recentă a gigantului Alibaba ilustrează impactul pe care noile modele AI îl pot avea asupra încrederii...

🍫Cacao scade odată cu începutul sezonului

3 octombrie 2025

Prețurile la cacao au scăzut cu peste 4% astăzi, marcând a treia zi a lunii și, simultan, a treia zi a sezonului principal oficial 2025/2026. De la începutul acestei săptămâni, scăderea a depășit 10%. În ultimele trei luni (excluzând costurile de rulare), prețurile au scăzut...

Acțiunea săptămânii - Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2 octombrie 2025

Quanta Services este una dintre cele mai mari companii din lume care oferă servicii complete de inginerie și construcții pentru sectoarele energiei și telecomunicațiilor. Cu o experiență de mulți ani, Quanta joacă un rol cheie în execuția unora dintre cele mai complexe și strategice proiecte de...

