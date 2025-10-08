mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
NZDUSD la minimul ultimelor 6 luni după reducerea neașteptată a ratei dobânzii de către RBNZ ✂️

8 octombrie 2025

Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) a anunțat o reducere a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază, mai mare decât se aștepta, aducând rata oficială a dobânzii (OCR) la 2,50%, ca răspuns la creșterea economică mai slabă și la creșterea decalajului dintre cerere și ofertă. Comitetul...

Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Aur, Gaze naturale, Cacao (07.10.2025)

7 octombrie 2025

Petrol OPEC+ a majorat limita de producție pentru noiembrie cu 137.000 de barili pe zi (bpd). Acest nivel reflectă creșterea din octombrie și este dezamăgitor pentru piață. Anunțul vine în urma zvonurilor anterioare că OPEC+ ar urma să majoreze producția cu 500.000 bpd în următoarele...

Oficialii FOMC prevăd schimbări structurale determinate de AI; Kashkari și Miran susțin două reduceri ale ratei dobânzii în acest an 🔎

7 octombrie 2025

Stephen Miran Miran a afirmat că incertitudinea economică s-a atenuat și că expansiunea economică s-ar putea îmbunătăți, dar politica monetară trebuie să rămână orientată spre viitor, având în vedere efectele sale întârziate. El a avertizat că atât înăsprirea...

