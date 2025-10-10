AUDNZD - poziționarea Citi
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Știri de piață
Trei piețe care merită urmărite Prima săptămână completă din octombrie a fost marcată de noi recorduri pe Wall Street și de vârfuri istorice în cazul metalelor prețioase cheie: aurul și argintul. Interesant este că acest lucru se întâmplă pe fondul incertitudinii politice...
Indicii americani și-au extins scăderile în urma rapoartelor conform cărora Casa Albă a început concedieri federale la scară largă în contextul închiderii prelungite a guvernului. Directorul bugetar Russ Vought a confirmat că „reducerea forței de muncă” a început,...
Acțiunile americane au inversat astăzi câștigurile anterioare, după ce Donald Trump a postat pe TruthSocial, avertizând asupra escaladării tensiunilor comerciale cu China. Fostul președinte a afirmat că Beijingul a trimis scrisori țărilor din întreaga lume anunțând planuri de...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
