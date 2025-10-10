Calendar economic: Va fi petrolul din nou în centrul atenției?
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Știri de piață
Trei piețe care merită urmărite Prima săptămână completă din octombrie a fost marcată de noi recorduri pe Wall Street și de vârfuri istorice în cazul metalelor prețioase cheie: aurul și argintul. Interesant este că acest lucru se întâmplă pe fondul incertitudinii politice...
Indicii americani și-au extins scăderile în urma rapoartelor conform cărora Casa Albă a început concedieri federale la scară largă în contextul închiderii prelungite a guvernului. Directorul bugetar Russ Vought a confirmat că „reducerea forței de muncă” a început,...
Acțiunile americane au inversat astăzi câștigurile anterioare, după ce Donald Trump a postat pe TruthSocial, avertizând asupra escaladării tensiunilor comerciale cu China. Fostul președinte a afirmat că Beijingul a trimis scrisori țărilor din întreaga lume anunțând planuri de...
Rezumat: Raportarea indicelui IPC chinez, conform așteptărilor; datele IPP, ușor peste estimări; acțiunile, continuă aprecierea Autoritățile...
Rezumat: USD scade puternic Slăbiciunea înregistrată după raportarea NFP-ului încă predomină EURUSD, USDNOK și USDTRY se apropie...
Lira sterlină a reacționat negativ la zvonurile, recent confirmate, că Boris Johnson ar intenționa să demisioneze. Anunțul acceptării demisiei sale de...
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, demisionează afirmând că motivul principal principală al acestei acțiuni este...
Perechea valutară EURUSD s-a menținut, într-o perioadă turbulentă, deasupra nivelului cheie de 1,15, însă nu a reușit să se redreseze în...
În SUA, datele arată ”mixt”: șomajul la sare 0.2 puncte, la 4%, 213 de mii de locuri noi de muncă, peste estimări, și un nivel de 0,2%...
Rezumat: Majoritatea indicilor brusieri europeni se tranzacționează în imediata apropiere a nivelurilor prețurilor de închidere...
Rezumat: Membrii partidului de guvernământ din India au fost acuzați de fraudă Bitcoin (BITCOIN în xStation5) testează media...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Bunuri de 34 mld....
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Rezumat: Raportul ADP din piața muncii și indiciele ISM non-manufacturier par a fi în centrul atenției în această după-amiază Minutele...
