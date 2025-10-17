mai mult
Știri de piață

Febra AI: bulă speculativă sau continuarea creșterii?

17 octombrie 2025

Inteligența artificială a trecut de la a fi o promisiune la a deveni un catalizator pentru o nouă eră a pieței bursiere. S&P 500 a început actuala sa serie de creșteri pe 12 octombrie 2022, cu puțin înainte de lansarea ChatGPT. De atunci, a câștigat 85%. În ultimele douăsprezece...

Mai mult

Acțiunea săptămânii - Lam Research Corp (16.10.2025)

16 octombrie 2025

Într-o eră în care inteligența artificială prezintă noi provocări tehnice pentru producătorii de cipuri, Lam Research nu numai că furnizează instrumentele, ci și ajută la stabilirea direcției schimbării. Soluțiile sale tehnologice sunt esențiale pentru giganți precum TSMC, Samsung și Micron,...

Mai mult

Prețurile la cacao se stabilizează înaintea publicării datelor privind prelucrarea: au fost deja luate în calcul veștile negative?

15 octombrie 2025

Prețurile la cacao se mențin stabile la aproximativ 5.800 USD pe tonă, demonstrând o rezistență remarcabilă pentru a treia sesiune consecutivă, în special astăzi, în ciuda publicării unor date extrem de negative privind prelucrarea din Malaezia și Brazilia, iar mâine sunt anticipate...

Mai mult

