Știri de piață

Prezentare generală a industriei de apărare din SUA - A atins apogeul?

20 octombrie 2025

Cererea este puternică, dar nu fără limitări Sectorul industriei de apărare americane se află încă într-o perioadă de boom excepțional, determinat de evenimentele geopolitice din ultimii ani. De la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022, prețurile acțiunilor companiilor precum...

Graficul zilei: JP225 (20.10.2025)

20 octombrie 2025

Indicele japonez Nikkei 225 cash a crescut astăzi cu peste 3%, depășind 49.000 de puncte și stabilind un nou record istoric, după un maxim anterior stabilit la începutul lunii octombrie. Mișcarea este o reacție directă la speranțele de a pune capăt impasului politic din Japonia. Indicele Topix,...

Febra AI: bulă speculativă sau continuarea creșterii?

17 octombrie 2025

Inteligența artificială a trecut de la a fi o promisiune la a deveni un catalizator pentru o nouă eră a pieței bursiere. S&P 500 a început actuala sa serie de creșteri pe 12 octombrie 2022, cu puțin înainte de lansarea ChatGPT. De atunci, a câștigat 85%. În ultimele douăsprezece...

