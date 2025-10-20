Market Briefing 17.07.2018
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Știri de piață
Cererea este puternică, dar nu fără limitări Sectorul industriei de apărare americane se află încă într-o perioadă de boom excepțional, determinat de evenimentele geopolitice din ultimii ani. De la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022, prețurile acțiunilor companiilor precum...
Indicele japonez Nikkei 225 cash a crescut astăzi cu peste 3%, depășind 49.000 de puncte și stabilind un nou record istoric, după un maxim anterior stabilit la începutul lunii octombrie. Mișcarea este o reacție directă la speranțele de a pune capăt impasului politic din Japonia. Indicele Topix,...
Inteligența artificială a trecut de la a fi o promisiune la a deveni un catalizator pentru o nouă eră a pieței bursiere. S&P 500 a început actuala sa serie de creșteri pe 12 octombrie 2022, cu puțin înainte de lansarea ChatGPT. De atunci, a câștigat 85%. În ultimele douăsprezece...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
Rezumat: Majoritatea monedelor virtuale înregistrează creșteri modeste American Express (AXP.US) ia în considerarea utilizarea tehnologiei...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Vizita președintelui...
Rezumat: Excedentul comercial al Chinei cu SUA crește substanțial în iunie, dându-i noi motive președintelui Donald Trump de a duce la...
Rezumat: Se așteaptă ca indicatorul sentimentului UoM să se deprecieze ușor Rezerva Federală va publica raportul privind politica monetară Bănci...
Nu sunt multe ”victime” atât de vizibile ale luptelor dintre China și SUA precum soia. Materia primă agricolă a fost în trend descendent...
Rezumat: Indicatorul CPI din SUA yoy: +2,9% vs 2,9% (valoarea așteptată) Minutele BCE au adus surprize Aurul se întoarce...
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Rezumat: Piața buriseră europeană se tranzacționează astăzi în creștere Contractele futures Wall Street indică o deschidere în...
