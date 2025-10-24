După corecții, DE30 e încă pe trend
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Știri de piață
Tesla continuă să experimenteze cu software-ul mașinilor sale, iar ultima actualizare a atras atenția NHTSA, agenția federală americană responsabilă cu siguranța rutieră. Reacția pieței bursiere este una rezervată. Prețul acțiunilor Tesla a scăzut astăzi cu peste 2%, în ciuda climatului favorabil...
Mai mult
Atenţia investitorilor din România a fost, luna trecută, aliniată cu entuziasmul global faţă de inteligenţa artificială şi producătorii de cipuri, ceea ce a propulsat compania Advanced Micro Devices (AMD) pe primul loc în topul celor mai cumpărate acţiuni de către români, conform unui...
Mai mult
SUA - raportul privind inflația pentru luna septembrie: CPI anual: Real: 3,0% YoY. Așteptat: 3,1% YoY; Anterior: 2,9% YoY CPI lunar: Real: 0,3% MoM. Așteptat: 0,4% MoM; Anterior: 0,4% MoM Core CPI anual: Real: 3,0% YoY. Așteptat: 3,1% YoY; Anterior: 3,1% YoY Core CPI lunar: Real: 0,2% MoM....
Mai mult
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară