CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Știri de piață

Modul „Mad Max” – Tesla are probleme?

24 octombrie 2025

Tesla continuă să experimenteze cu software-ul mașinilor sale, iar ultima actualizare a atras atenția NHTSA, agenția federală americană responsabilă cu siguranța rutieră. Reacția pieței bursiere este una rezervată. Prețul acțiunilor Tesla a scăzut astăzi cu peste 2%, în ciuda climatului favorabil...

Investitorii români se alătură valului AI

24 octombrie 2025

Atenţia investitorilor din România a fost, luna trecută, aliniată cu entuziasmul global faţă de inteligenţa artificială şi producătorii de cipuri, ceea ce a propulsat compania Advanced Micro Devices (AMD) pe primul loc în topul celor mai cumpărate acţiuni de către români, conform unui...

EURUSD crește după un rezultat CPI sub așteptări în SUA!

24 octombrie 2025

SUA - raportul privind inflația pentru luna septembrie: CPI anual: Real: 3,0% YoY. Așteptat: 3,1% YoY; Anterior: 2,9% YoY CPI lunar: Real: 0,3% MoM. Așteptat: 0,4% MoM; Anterior: 0,4% MoM Core CPI anual: Real: 3,0% YoY. Așteptat: 3,1% YoY; Anterior: 3,1% YoY Core CPI lunar: Real: 0,2% MoM....

