Cumpărătorii predomină în piață; Bitcoin se îndreaptă spre 8000 de dolari
Rezumat: Noul sistem de plăți din UK va utiliza tehnologia blockchain Un oraș chinez lansează un fond de investiții bazat pe blockchain de 1,5...
Microsoft este unul dintre pilonii economiei digitale globale și un brand care pătrunde în aproape toate aspectele software-ului. Rezultatele financiare ale companiei devin adesea un barometru al cererii de tehnologie și al investițiilor în infrastructura de date și inteligența artificială....
Indicii bursieri europeni au înregistrat astăzi performanțe mixte, încheind sesiunea cu ușoare scăderi după ce luni au atins niveluri record. Euro Stoxx 50 a scăzut cu aproximativ 0,12%. Printre piețele individuale, DAX din Germania a pierdut aproximativ 0,1%, CAC 40 din Franța a scăzut...
PayPal (PYPL.US) încheie sezonul de raportare a veniturilor cu o creștere spectaculoasă. Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de plată din lume și-a publicat rezultatele și s-a lăudat cu colaborarea sa cu OpenAI. Valoarea companiei crește cu peste 10% în sesiunea de astăzi. Compania...
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară USDCHF. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametrii: Entry:...
Rezumat: Piețele bursiere din Asia se apreciază, autoritățile chineze vor utiliza o mulțime de politici aflate la dispoziția lor pentru a stimula...
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
