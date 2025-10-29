mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Preview Microsoft: Ce să ne așteptăm de la rezultatele financiare din al treilea trimestru?

29 octombrie 2025

Microsoft este unul dintre pilonii economiei digitale globale și un brand care pătrunde în aproape toate aspectele software-ului. Rezultatele financiare ale companiei devin adesea un barometru al cererii de tehnologie și al investițiilor în infrastructura de date și inteligența artificială....

Rezumatul zilei: Wall Street câștigă înaintea publicării rezultatelor financiare ale companiilor din grupul „Magnificent 7”

28 octombrie 2025

Indicii bursieri europeni au înregistrat astăzi performanțe mixte, încheind sesiunea cu ușoare scăderi după ce luni au atins niveluri record. Euro Stoxx 50 a scăzut cu aproximativ 0,12%. Printre piețele individuale, DAX din Germania a pierdut aproximativ 0,1%, CAC 40 din Franța a scăzut...

PayPal - Creșteri de două cifre ale veniturilor și cooperare cu OpenAI

28 octombrie 2025

PayPal (PYPL.US) încheie sezonul de raportare a veniturilor cu o creștere spectaculoasă. Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de plată din lume și-a publicat rezultatele și s-a lăudat cu colaborarea sa cu OpenAI. Valoarea companiei crește cu peste 10% în sesiunea de astăzi. Compania...

