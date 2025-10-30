mai mult
Știri de piață

Chipotle: Criticat după publicarea rezultatelor financiare, scădere de două cifre

30 octombrie 2025

Chipotle este unul dintre simbolurile fast-food-ului din SUA. Compania a publicat rezultate financiare după care prețul acțiunilor a scăzut drastic, în ciuda faptului că a depășit consensul pieței. Compania a eșuat într-un domeniu extrem de important, semnalând investitorilor că, creșterea...

Acțiunea săptămânii - NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30 octombrie 2025

Tehnologia se dezvoltă într-un ritm amețitor, iar un număr din ce în ce mai mare de mașini, fabrici și dispozitive de uz cotidian devin inteligente. În centrul acestei transformări globale se află NXP Semiconductors, o companie olandeză ale cărei circuite integrate alimentează vehiculele...

Preview Amazon: toate privirile îndreptate către AWS și strategia AI 🔎

30 octombrie 2025

Amazon (AMZN.US) va raporta astăzi rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2025, după închiderea pieței din SUA. Investitorii se așteaptă la un alt trimestru solid, deși există incertitudine în ceea ce privește ritmul de creștere al cloudului și poziționarea companiei...

