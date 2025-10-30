Yen-ul se apreciază. G20 reafirmă angajamentul cu privire la rata de schimb
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Chipotle este unul dintre simbolurile fast-food-ului din SUA. Compania a publicat rezultate financiare după care prețul acțiunilor a scăzut drastic, în ciuda faptului că a depășit consensul pieței. Compania a eșuat într-un domeniu extrem de important, semnalând investitorilor că, creșterea...
Tehnologia se dezvoltă într-un ritm amețitor, iar un număr din ce în ce mai mare de mașini, fabrici și dispozitive de uz cotidian devin inteligente. În centrul acestei transformări globale se află NXP Semiconductors, o companie olandeză ale cărei circuite integrate alimentează vehiculele...
Amazon (AMZN.US) va raporta astăzi rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2025, după închiderea pieței din SUA. Investitorii se așteaptă la un alt trimestru solid, deși există incertitudine în ceea ce privește ritmul de creștere al cloudului și poziționarea companiei...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
