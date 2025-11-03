Calendar economic: Inflația ar putea ajuta CAD?
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Știri de piață
După închiderea sesiunii de luni de pe Wall Street, una dintre cele mai mari și, probabil, cele mai controversate companii de IA, Palantir, își va publica rezultatele. Compania de tehnologie cu sediul în Denver s-a transformat, în câțiva ani, dintr-un startup de nișă în...
Alegerile care au avut loc în acest weekend în Argentina, reprezintă o cotitură după tendința observată la votul regional din septembrie. Partidul lui Javier Milei, președintele Argentinei, s-a clasat pe primul loc, urmat, de la distanță, de peroniști, susținătorii naționalismului. Drept...
Chipotle este unul dintre simbolurile fast-food-ului din SUA. Compania a publicat rezultate financiare după care prețul acțiunilor a scăzut drastic, în ciuda faptului că a depășit consensul pieței. Compania a eșuat într-un domeniu extrem de important, semnalând investitorilor că, creșterea...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
