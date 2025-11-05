Calendar economic: Zi importantă pentru lira turcească
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Știri de piață
Piețele de acțiuni din SUA au deschis astăzi în ușoară creștere, dar sentimentul se îmbunătățește în mod clar dacă îl privim prin prisma contractelor futures. Indicele US500 a înregistrat o retragere de 3% de la maximul din 30 octombrie până la minimul din sesiunea...
Mai mult
Arista Networks va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea al anului 2025 după ședința de astăzi, iar așteptările pentru raport sunt mari. Cererea puternică de soluții de rețea pentru infrastructura de inteligență artificială (AI) și centrele de date hyperscale determină creșterea dinamică a...
Mai mult
Introducere Advanced Micro Devices (AMD.US) publică astăzi raportul trimestrial pentru al treilea trimestru al anului 2025, care va fi lansat după închiderea pieței. Raportul va oferi investitorilor informații cheie despre dezvoltarea companiei, cu un accent special pe segmentul acceleratoarelor...
Mai mult
Rezumat: CBRT va avea încă o oportunitate de a redresa moneda națională Se așteaptă ca datele API să indice o scădere modestă a stocurilor...
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară