Știri de piață

Deschiderea sesiunii din SUA: Este acesta punctul de cotitură după corecție?

5 noiembrie 2025

Piețele de acțiuni din SUA au deschis astăzi în ușoară creștere, dar sentimentul se îmbunătățește în mod clar dacă îl privim prin prisma contractelor futures. Indicele US500 a înregistrat o retragere de 3% de la maximul din 30 octombrie până la minimul din sesiunea...

Mai mult

Urmează raportul Arista Networks pentru trimestrul al treilea — La ce ne putem aștepta?

4 noiembrie 2025

Arista Networks va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea al anului 2025 după ședința de astăzi, iar așteptările pentru raport sunt mari. Cererea puternică de soluții de rețea pentru infrastructura de inteligență artificială (AI) și centrele de date hyperscale determină creșterea dinamică a...

Mai mult

Preview Q3 - AMD — La ce ne putem aștepta?

4 noiembrie 2025

Introducere Advanced Micro Devices (AMD.US) publică astăzi raportul trimestrial pentru al treilea trimestru al anului 2025, care va fi lansat după închiderea pieței. Raportul va oferi investitorilor informații cheie despre dezvoltarea companiei, cu un accent special pe segmentul acceleratoarelor...

Mai mult

