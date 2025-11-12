mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Din octombrie, peste 40 de milioane de americani se confruntă cu insecuritate alimentară - Ce înseamnă acest lucru pentru piață?

12 noiembrie 2025

Blocajul actual al guvernului SUA, ca urmare a unei dispute privind proiectul de lege privind bugetul, s-a prelungit și a devenit oficial cea mai lungă din istoria SUA. Aceasta a depășit închiderea anterioară de 35 de zile, care a avut loc tot sub administrația Donald Trump. Impactul economic,...

Infineon după publicarea rezultatelor financiare: creștere masivă pe baza unor promisiuni masive

12 noiembrie 2025

Infineon Technologies (IFX.DE) este unul dintre liderii locali pe piața semiconductorilor. Compania germană este una dintre puținele entități de această dimensiune din Europa. Portofoliul de produse al companiei este foarte diversificat, ceea ce constituie un avantaj într-o piață din ce în...

Numărătoarea inversă până la Black Friday 2025: Ce acțiuni ar putea beneficia?

10 noiembrie 2025

Black Friday nu este doar o zi de promoții — este începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții cu amănuntul globali, în special pentru platformele de comerț electronic. Deși nu toate mărcile vor înregistra aceeași creștere a vânzărilor (totul...

