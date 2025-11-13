EURJPY - poziționarea BNP Paribas
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Știri de piață
Alphabet Inc., cunoscută sub numele de Google, s-a aflat din nou în vizorul autorităților de reglementare europene. Comisia Europeană a anunțat joi că lansează o anchetă împotriva Alphabet, suspectată de încălcarea așa-numitei „Legi a pieței digitale”. Compania este acuzată...
Mai mult
CVS Health Corporation (CVS.US) este o companie care face parte din viața de zi cu zi a milioane de americani de ani de zile. Farmaciile sale sunt prezente în aproape toate orașele, iar asigurările de sănătate și serviciile medicale pe care le oferă îi permit să opereze simultan pe mai multe...
Mai mult
Domeniul calculatoarelor cuantice a stimulat nu doar imaginația investitorilor, ci și randamentele portofoliilor celor care și-au angajat capitalul în direcția acestuia. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector s-a apreciat cu 34,9% anul acesta și cu 68,2% în ultimele...
Mai mult
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
Rezumat: Majoritatea monedelor virtuale înregistrează creșteri modeste American Express (AXP.US) ia în considerarea utilizarea tehnologiei...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Vizita președintelui...
Rezumat: Excedentul comercial al Chinei cu SUA crește substanțial în iunie, dându-i noi motive președintelui Donald Trump de a duce la...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară