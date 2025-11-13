mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Problemele pentru Google în Europa

13 noiembrie 2025

Alphabet Inc., cunoscută sub numele de Google, s-a aflat din nou în vizorul autorităților de reglementare europene. Comisia Europeană a anunțat joi că lansează o anchetă împotriva Alphabet, suspectată de încălcarea așa-numitei „Legi a pieței digitale”. Compania este acuzată...

Acțiunea săptămânii - CVS Health Corp (13.11.2025)

13 noiembrie 2025

CVS Health Corporation (CVS.US) este o companie care face parte din viața de zi cu zi a milioane de americani de ani de zile. Farmaciile sale sunt prezente în aproape toate orașele, iar asigurările de sănătate și serviciile medicale pe care le oferă îi permit să opereze simultan pe mai multe...

Calculatoarele cuantice: între revoluție tehnologică și febra speculativă

13 noiembrie 2025

Domeniul calculatoarelor cuantice a stimulat nu doar imaginația investitorilor, ci și randamentele portofoliilor celor care și-au angajat capitalul în direcția acestuia. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector s-a apreciat cu 34,9% anul acesta și cu 68,2% în ultimele...

