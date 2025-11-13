Calendar economic: Sezonul raportărilor financiare din SUA va începe astăzi!
Rezumat: Se așteaptă ca indicatorul sentimentului UoM să se deprecieze ușor Rezerva Federală va publica raportul privind politica monetară Bănci...
Știri de piață
Alphabet Inc., cunoscută sub numele de Google, s-a aflat din nou în vizorul autorităților de reglementare europene. Comisia Europeană a anunțat joi că lansează o anchetă împotriva Alphabet, suspectată de încălcarea așa-numitei „Legi a pieței digitale”. Compania este acuzată...
CVS Health Corporation (CVS.US) este o companie care face parte din viața de zi cu zi a milioane de americani de ani de zile. Farmaciile sale sunt prezente în aproape toate orașele, iar asigurările de sănătate și serviciile medicale pe care le oferă îi permit să opereze simultan pe mai multe...
Domeniul calculatoarelor cuantice a stimulat nu doar imaginația investitorilor, ci și randamentele portofoliilor celor care și-au angajat capitalul în direcția acestuia. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector s-a apreciat cu 34,9% anul acesta și cu 68,2% în ultimele...
Nu sunt multe ”victime” atât de vizibile ale luptelor dintre China și SUA precum soia. Materia primă agricolă a fost în trend descendent...
Rezumat: Indicatorul CPI din SUA yoy: +2,9% vs 2,9% (valoarea așteptată) Minutele BCE au adus surprize Aurul se întoarce...
Indicele core, de bază, ce scoate din calcul alimentele și energia, este cu 0.2% mai sus față de luna anterioară, și cu 2.3% față de anul anterior,...
Rezumat: Piața buriseră europeană se tranzacționează astăzi în creștere Contractele futures Wall Street indică o deschidere în...
Bursele europene continuă să se aprecieze fiind impulsionate de veștile conform cărora președintele Donald Trump a ajuns la un acord cu aliații NATO, care...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Discuții importante între...
Rezumat: Bursele asiatice se redresează după sesiunea slabă de miercuri, fiind impulsionate de indicii din China PBoC devalorizează yuan-ul,...
Credit Suisse a publicat un setup pentru perechea valutară EURGBP. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short...
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
