Co-fondatorul Google susține piața monedelor virtuale
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Știri de piață
Alphabet Inc., cunoscută sub numele de Google, s-a aflat din nou în vizorul autorităților de reglementare europene. Comisia Europeană a anunțat joi că lansează o anchetă împotriva Alphabet, suspectată de încălcarea așa-numitei „Legi a pieței digitale”. Compania este acuzată...
Mai mult
CVS Health Corporation (CVS.US) este o companie care face parte din viața de zi cu zi a milioane de americani de ani de zile. Farmaciile sale sunt prezente în aproape toate orașele, iar asigurările de sănătate și serviciile medicale pe care le oferă îi permit să opereze simultan pe mai multe...
Mai mult
Domeniul calculatoarelor cuantice a stimulat nu doar imaginația investitorilor, ci și randamentele portofoliilor celor care și-au angajat capitalul în direcția acestuia. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector s-a apreciat cu 34,9% anul acesta și cu 68,2% în ultimele...
Mai mult
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Rezumat: Raportarea indicelui IPC chinez, conform așteptărilor; datele IPP, ușor peste estimări; acțiunile, continuă aprecierea Autoritățile...
Rezumat: USD scade puternic Slăbiciunea înregistrată după raportarea NFP-ului încă predomină EURUSD, USDNOK și USDTRY se apropie...
Lira sterlină a reacționat negativ la zvonurile, recent confirmate, că Boris Johnson ar intenționa să demisioneze. Anunțul acceptării demisiei sale de...
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, demisionează afirmând că motivul principal principală al acestei acțiuni este...
Perechea valutară EURUSD s-a menținut, într-o perioadă turbulentă, deasupra nivelului cheie de 1,15, însă nu a reușit să se redreseze în...
În SUA, datele arată ”mixt”: șomajul la sare 0.2 puncte, la 4%, 213 de mii de locuri noi de muncă, peste estimări, și un nivel de 0,2%...
Rezumat: Majoritatea indicilor brusieri europeni se tranzacționează în imediata apropiere a nivelurilor prețurilor de închidere...
Rezumat: Membrii partidului de guvernământ din India au fost acuzați de fraudă Bitcoin (BITCOIN în xStation5) testează media...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Bunuri de 34 mld....
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Țara de reședință specificată nu este disponibilă. Vă rugăm să selectați o altă țară.
Schimbarea limbii modifică și autoritatea de reglementare financiară