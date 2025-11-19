Piața bursieră europeană câștigă teren, USD se depreciază
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Știri de piață
20:00 – Procesul-verbal al FOMC pentru ședința din 28 octombrie Puncte importante: „Mulți” membri consideră că reducerea din decembrie este inadecvată, spre deosebire de „câțiva” membri ai comitetului care o consideră posibilă. Piața nu a înregistrat mișcări...
Unul dintre operatorii de centrale nucleare din SUA, Constellation Energy, a primit aprobarea și finanțarea în valoare de un miliard de dolari pentru a reactiva una dintre centralele nucleare închise. În urma acestei știri, valoarea companiei a crescut cu peste 5%. Americanii se...
Criptomonedele au început sesiunea de luni cu scăderi, iar în timpul nopții Bitcoin a scăzut pentru scurt timp spre 92.500 de dolari, ștergând câștigurile înregistrate de la începutul anului; Ethereum a scăzut din nou sub 3.000 de dolari. Vânzarea masivă a fost...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, demisionează afirmând că motivul principal principală al acestei acțiuni este...
Perechea valutară EURUSD s-a menținut, într-o perioadă turbulentă, deasupra nivelului cheie de 1,15, însă nu a reușit să se redreseze în...
În SUA, datele arată ”mixt”: șomajul la sare 0.2 puncte, la 4%, 213 de mii de locuri noi de muncă, peste estimări, și un nivel de 0,2%...
Rezumat: Majoritatea indicilor brusieri europeni se tranzacționează în imediata apropiere a nivelurilor prețurilor de închidere...
Rezumat: Membrii partidului de guvernământ din India au fost acuzați de fraudă Bitcoin (BITCOIN în xStation5) testează media...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Bunuri de 34 mld....
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Rezumat: Raportul ADP din piața muncii și indiciele ISM non-manufacturier par a fi în centrul atenției în această după-amiază Minutele...
Rezumat: Joi, indicii din China suferă noi pierderi. Taxele vamale urmează să intre în vigoare vineri Yuan-ul se depreciază, speculatorii...
Rezumat: Cinci state au înființat o organizație internațională de combatere a infracțiunilor financiare Litecoin (LITECOIN pe xStation5)...
Rezumat: Traderii din SUA lipsesc din sesiunea de tranzacționare de astăzi Indicele PMI pentru domeniul serviciilor din Marea Britanie depășește...
Rezumat: Dolarul australian a fost ajutat de vânzările de retail ce au depășit așteptările și de performanța bună înregistrată de...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul serviciilor din UK pare a fi cea mai importantă valoare raportată astăzi Astăzi se vor publica, de asemenea,...
