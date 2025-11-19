Piețele europene se apreciază marți
După o evoluție slabă în debutul celui de-al treilea trimestru al acestui an, indicii europeni se apreciază astăzi, datorită unui...
20:00 – Procesul-verbal al FOMC pentru ședința din 28 octombrie Puncte importante: „Mulți” membri consideră că reducerea din decembrie este inadecvată, spre deosebire de „câțiva” membri ai comitetului care o consideră posibilă. Piața nu a înregistrat mișcări...
Unul dintre operatorii de centrale nucleare din SUA, Constellation Energy, a primit aprobarea și finanțarea în valoare de un miliard de dolari pentru a reactiva una dintre centralele nucleare închise. În urma acestei știri, valoarea companiei a crescut cu peste 5%. Americanii se...
Criptomonedele au început sesiunea de luni cu scăderi, iar în timpul nopții Bitcoin a scăzut pentru scurt timp spre 92.500 de dolari, ștergând câștigurile înregistrate de la începutul anului; Ethereum a scăzut din nou sub 3.000 de dolari. Vânzarea masivă a fost...
Rezumat: Piața bursieră din Europa se apreciază în urma acordului privind migrația din Germania SEK se apreciază deoarece membrii Riksbank...
Rezumat: ”Coinbase Custody” se deschide oficial pentru investitorii instituționali Bitcoin (BITCOIN în xStation5) a spart nivelul...
Rezumat: Banca centrală a Suediei păstrează ratele și continuă să sugereze posibilitatea unei majorări de rată la sfârșitul anului Previziunile...
Rezumat: Este de așteptat ca Riksbank să păstreze ratele, accentulul punându-se totuși pe ce se va întâmpla în viitor Comenzile...
Rezumat: Piețele europene au început săptămâna cu scăderi Indicatorul PMI pentru sectorul industrial din UK a depășit așteptările Indicatorul...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Marea Britanie depășește așteptările în luna iunie, dar rămâne neschimbat față...
Rezumat: Prețurile petrolului se tranzacționează semnificativ în scădere în această dimineață, din cauza tweet-ului publicat de...
Rezumat: Indicatorii PMI și ISM din sectoarele industriale din UK, respectiv SUA sunt în centrul atenției Urmează o serie de date...
Rezumat: Inflația din UEM a atins ținta propusă de BCE Piețele bursiere europene înregistrează câștiguri semnificative Datele PCE...
Rezumat: Valoarea principală a inflației din UEM pentru iunie a crescut, conform estimării mediane Inflația core decelerează precum era de așteptat,...
Acțiunile europene se apreciază astăzi, fiind impulsionate de rezultatele optimiste ale summit-ului UE de la Bruxelles unde liderii europeni au ajuns la...
Rezumat: "Nu ne putem aștepta ca , din nou, Bitcoin să crească puternic", afirmă un renumit economist japonez Ethereum a fost cea mai...
Rezumat: Se așteaptă ca inflația din Zona Euro să accelereze Ar putea inflația PCE să justifice o modificare a votului dot plot din SUA? Estimările...
Deprecierile continuă pe piețele din Europa, în timp ce liderii statelor comunitare se întâlnesc la Bruxelles pentru un summit de două...
Rezumat: Facebook își temperează abordarea față de reclamele referitoare la monedele virtuale Piețele bursiere europene continuă să scadă După-amiază...
Rezumat: Datele preliminare de inflație din Europa reprezintă cel mai important eveniment al zilei Publicarea valorii finale a PIB-ului...
Rezumat: RBNZ rămâne într-o stare de expectativă precum era de așteptat, însă oferă mai multe informații dovish Poloz...
Rezumat: Raportul Moody afectează cotația ZAR Indicii europeni se redresează Traderii de petrol așteaptă datele DOE, după ce datele...
Prețurile petrolului continuă redresarea miercuri, fiind impulsionate de anunțul Departamentului de Stat al SUA. Instituția le recomandă companiilor...
