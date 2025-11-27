mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.

Știri de piață

Rezultatele trimestriale ale CD Projekt - Depășire pe toate planurile📱

27 noiembrie 2025

În al treilea trimestru al anului 2025, CD Projekt (CDR.PL) a prezentat rezultate care confirmă în mod clar teza „celei de-a doua vieți” a Cyberpunk. Compania nu numai că a depășit consensul pieței la toate nivelurile cheie (venituri, EBIT, profit net), dar a demonstrat și capacitatea...

Mai mult

ARGINTUL în creștere📈 Metalul câștigă aproape 2,5% 💡

26 noiembrie 2025

Piața argintului s-a aflat în pragul unei probleme structurale temporare, deoarece rezervele de metal ale Chinei au scăzut la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, în timp ce exporturile de argint din China către Londra au atins un nivel record de 660 de tone în octombrie, agravând...

Mai mult

Cum se va încheia o altă schimbare de direcție a Germaniei?

26 noiembrie 2025

Economia germană este blocată într-o fază de încetinire economică rezultată dintr-o serie de probleme structurale. Costurile ridicate ale energiei, combinate cu cheltuielile guvernamentale în creștere și creșterea economică redusă, limitează manevrabilitatea guvernului și optimismul...

Mai mult

11 iulie 2018
10 iulie 2018
9 iulie 2018
6 iulie 2018

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

Alătură-te celor peste
2 000 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația