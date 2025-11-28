mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.

Știri de piață

Three Markets to Watch Next Week (28.11.2025)

28 noiembrie 2025

Suntem la începutul ultimei luni de tranzacționare pe piețele financiare internaționale în 2025. Săptămâna aceasta, investitorii se vor concentra în principal pe cele mai recente date cheie din SUA înaintea reuniunii Fed, pe discuțiile suplimentare privind planul de pace...

Mai mult

Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (28.11.2025)

28 noiembrie 2025

Suntem pe punctul de a începe ultima lună de tranzacționare pe piețele financiare internaționale în 2025. Săptămâna aceasta, investitorii se vor concentra în principal pe cele mai recente date cheie din SUA înaintea reuniunii Fed, pe discuțiile ulterioare privind planul...

Mai mult

Focus macroeconomic: Un punct de cotitură în domeniul fiscal din Marea Britanie?

27 noiembrie 2025

Piețele britanice așteptau cu nerăbdare acest moment: ieri, prim-ministrul Rachel Reeves a prezentat bugetul pentru anul viitor. Acest buget, considerat un potențial catalizator de sfârșit de an, a fost în centrul atenției, investitorii urmărind cu interes fiecare decizie a ocupantului de...

Mai mult

9 iulie 2018
6 iulie 2018
5 iulie 2018
4 iulie 2018

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

Alătură-te celor peste
2 000 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația