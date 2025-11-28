TRY se apreciază înaintea anunțului făcut de noul partid al lui Erdogan
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
Suntem la începutul ultimei luni de tranzacționare pe piețele financiare internaționale în 2025. Săptămâna aceasta, investitorii se vor concentra în principal pe cele mai recente date cheie din SUA înaintea reuniunii Fed, pe discuțiile suplimentare privind planul de pace...
Suntem pe punctul de a începe ultima lună de tranzacționare pe piețele financiare internaționale în 2025. Săptămâna aceasta, investitorii se vor concentra în principal pe cele mai recente date cheie din SUA înaintea reuniunii Fed, pe discuțiile ulterioare privind planul...
Piețele britanice așteptau cu nerăbdare acest moment: ieri, prim-ministrul Rachel Reeves a prezentat bugetul pentru anul viitor. Acest buget, considerat un potențial catalizator de sfârșit de an, a fost în centrul atenției, investitorii urmărind cu interes fiecare decizie a ocupantului de...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE demisionează BMW suferă în urma taxelor impuse la automobile BoC va lua decizia de dobândă...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Interpretare pozitivă...
Rezumat: Ministrul britanic pentru ieșirea din UE, David Davis, demisionează afirmând că motivul principal principală al acestei acțiuni este...
Perechea valutară EURUSD s-a menținut, într-o perioadă turbulentă, deasupra nivelului cheie de 1,15, însă nu a reușit să se redreseze în...
În SUA, datele arată ”mixt”: șomajul la sare 0.2 puncte, la 4%, 213 de mii de locuri noi de muncă, peste estimări, și un nivel de 0,2%...
Rezumat: Majoritatea indicilor brusieri europeni se tranzacționează în imediata apropiere a nivelurilor prețurilor de închidere...
Rezumat: Membrii partidului de guvernământ din India au fost acuzați de fraudă Bitcoin (BITCOIN în xStation5) testează media...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Bunuri de 34 mld....
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Industria germană...
Rezumat: Raportul ADP din piața muncii și indiciele ISM non-manufacturier par a fi în centrul atenției în această după-amiază Minutele...
Rezumat: Joi, indicii din China suferă noi pierderi. Taxele vamale urmează să intre în vigoare vineri Yuan-ul se depreciază, speculatorii...
Rezumat: Cinci state au înființat o organizație internațională de combatere a infracțiunilor financiare Litecoin (LITECOIN pe xStation5)...
Rezumat: Traderii din SUA lipsesc din sesiunea de tranzacționare de astăzi Indicele PMI pentru domeniul serviciilor din Marea Britanie depășește...
Rezumat: Dolarul australian a fost ajutat de vânzările de retail ce au depășit așteptările și de performanța bună înregistrată de...
